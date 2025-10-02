«У меня паника»: мужчина отработал вахту в Екатеринбурге, но остался должен 300 тысяч

18-летний Андрей Е. приехал в Екатеринбург на вахту курьером, а через пять месяцев узнал о большом долге за аренду электровелосипеда. Мужчина уверяет, что вернул его, но компания-арендодатель заявляет об обратном. Подробности истории — в материале URA.RU.
Андрей родом из Нижнего Тагила, но сейчас проживает в свердловском поселке Пышма. В мае он отправился на месячную вахту, но, отработав две недели, ушел с работы, потому что не понравилось. «Я спокойно сдал велосипед и поехал домой. А сейчас мне пишут, что я якобы не сдал его. Накапал долг в 300 тысяч рублей. Мне говорят, что я могу быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ (Кража — прим. ред.). Я обратился в компанию, где мне ответили, что дело уже якобы передано в суд. Дальше со мной общаться перестали», — заявил мужчина.
Он сожалеет, что при подписании договора не взял себе второй экземпляр. «Аренду велосипеда оплачивала компания, на которую я работал. Когда я брал электровелосипед в аренду, мне давали только технический паспорт, других документов не было», — продолжил Андрей.
«Я также не получал копию договора, когда отдавал велосипед. А сейчас я просто в шоке, у меня паника. Я не знаю, что делать, велосипед я отдавал. „, — заключил Андрей.
Корреспондент дозвонился по номеру, указанному на сайте компании, но оператор не смог ответить на вопросы. URA.RU отправило запрос в организацию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!