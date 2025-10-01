01 октября 2025

Уральские боксеры поборются за миллионы долларов в Дубае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортсмены уже находятся в расположении сборной России
Спортсмены уже находятся в расположении сборной России Фото:

Три боксера RCC Boxing (основа «Русской медной компании») пополнили состав национальной сборной России и поборются за восемь миллионов долларов в Дубае. Турнир будет длиться больше десяти дней, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Международная Боксерская Ассоциация анонсировала Чемпионат мира по боксу среди мужчин, который пройдет с 2 по 13 декабря в Дубае. Турнир станет рекордным по призовому фонду — он составит беспрецедентные восемь миллионов долларов США», — пояснили там. Будет определено 13 чемпионов.

Среди тех, кто отправится в Дубай, чемпионы России 2025 — Всеволод Шумков, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов. За победу боксер получит 300 тысяч долларов, за второе место — 150 тысяч, за третье — 75 тысяч. Половина призовых достанется бойцу, 25% — тренеру и остальные 25% — национальной федерации.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три боксера RCC Boxing (основа «Русской медной компании») пополнили состав национальной сборной России и поборются за восемь миллионов долларов в Дубае. Турнир будет длиться больше десяти дней, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Международная Боксерская Ассоциация анонсировала Чемпионат мира по боксу среди мужчин, который пройдет с 2 по 13 декабря в Дубае. Турнир станет рекордным по призовому фонду — он составит беспрецедентные восемь миллионов долларов США», — пояснили там. Будет определено 13 чемпионов. Среди тех, кто отправится в Дубай, чемпионы России 2025 — Всеволод Шумков, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов. За победу боксер получит 300 тысяч долларов, за второе место — 150 тысяч, за третье — 75 тысяч. Половина призовых достанется бойцу, 25% — тренеру и остальные 25% — национальной федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...