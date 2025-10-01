Три боксера RCC Boxing (основа «Русской медной компании») пополнили состав национальной сборной России и поборются за восемь миллионов долларов в Дубае. Турнир будет длиться больше десяти дней, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Международная Боксерская Ассоциация анонсировала Чемпионат мира по боксу среди мужчин, который пройдет с 2 по 13 декабря в Дубае. Турнир станет рекордным по призовому фонду — он составит беспрецедентные восемь миллионов долларов США», — пояснили там. Будет определено 13 чемпионов.
Среди тех, кто отправится в Дубай, чемпионы России 2025 — Всеволод Шумков, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов. За победу боксер получит 300 тысяч долларов, за второе место — 150 тысяч, за третье — 75 тысяч. Половина призовых достанется бойцу, 25% — тренеру и остальные 25% — национальной федерации.
