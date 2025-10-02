В Свердловской области стартовал конкурс экологических плакатов

Данное изображение использовалось для оформления сумок-шоперов, которые изготавливают дети на мастер-классах в экодоме «Народный»
Данное изображение использовалось для оформления сумок-шоперов, которые изготавливают дети на мастер-классах в экодоме «Народный» Фото:

В северных муниципалитетах Свердловской области пройдет конкурс цифровых экологических плакатов. Его запустит регоператор по обращению с отходами «Рифей», рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Надеемся, в этом году участники конкурса создадут яркие, интересные и главное — убедительные плакаты, которые будут продвигать идеи осознанного потребления и раздельного сбора», — отметили в компании.

Работы участников будут выполнены в электронном формате — с использованием компьютерных программ, мобильных приложений либо нейросетевых технологий. Изображения могут быть созданы с помощью любых современных цифровых инструментов. Как отмечают представители компании, основное требование конкурса — плакаты должны быть созданы только в цифровой среде, как на компьютере, так и на смартфоне.

В прошлом году конкурс собрал более 50 участников разных возрастов. Победительницей стала Елизавета Щинова из Краснотурьинска — ее плакат был напечатан на термотрансферах, а впоследствии изображение использовалось для оформления сумок-шоперов, которые изготавливают дети на мастер-классах в экодоме «Народный».

При оценке конкурсных работ жюри будет обращать внимание на оригинальность подачи темы обращения с отходами, ясность формулировки посыла и уникальность визуального исполнения. Художественный стиль может быть любой: могут применяться готовые графические шаблоны, использоваться фотоколлажи или сгенерированные искусственным интеллектом изображения. Победители в трех возрастных категориях будут отмечены памятными призами.

