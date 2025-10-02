В центре Екатеринбурга появится аналог «Зарядья»: когда и что в нем будет. Фото

В Екатеринбурге создадут главный городской парк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект планируют реализовать к 2030 году
Проект планируют реализовать к 2030 году Фото:

В Екатеринбурге планируют создать главный городской парк, который объединит сразу несколько знаковых территорий в центре. Подробнее о планах, сроках и перспективах грандиозного проекта — в материале URA.RU.

История возникновения проекта

Вопрос о создании единого паркового пространства в самом сердце Екатеринбурга впервые подняли в начале сентября 2025 года. На заседании «Совета неравнодушных» идею презентовал генеральный директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных. По его словам, проект предусматривает объединение территории стадиона «Динамо», Харитоновского парка и Храма на Крови в единое общественное пространство.

Одним из референсов послужил московский парк «Зарядье», который находится рядом с Красной площадью
Одним из референсов послужил московский парк «Зарядье», который находится рядом с Красной площадью
Фото:

Авторы концепции вдохновлялись лучшими примерами общественных пространств России и мира — парком Галицкого в Краснодаре, московским «Зарядьем», «Новой Голландией» в Санкт-Петербурге и Центральным парком в Нью-Йорке (США).

Для воплощения масштабной идеи в жизнь потребуется не только благоустройство, но и изменения в городской инфраструктуре. Например, нужно будет модернизировать подземный переход у Храма на Крови, сделать пешеходными улицу Дзержинского, часть улиц Горького и Пролетарской. Эти меры позволят объединить территории в единую пешеходную зону.

Одна из главных задач — перевод Харитоновского парка и усадьбы Расторгуевых-Харитоновых из федеральной собственности в муниципальную. Сейчас Екатеринбург арендует эти объекты у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, ежегодно выплачивая 37 млн рублей. Но федеральное учреждение не тратит эти средства на содержание территорий уже более 10 лет, а город не имеет права использовать бюджет на их благоустройство.

Если перевод собственности состоится, в Харитоновском парке проведут масштабную реконструкцию. Будет восстановлена историческая ротонда, высажены новые растения, обустроены современные пешеходные дорожки. Особое внимание уделят очистке пруда и восстановлению фонтана у Вознесенского сквера.

Где он будет находиться

Как было упомянуто ранее, новый парк объединит территорию от стадиона «Динамо» до Харитоновского парка и Храма на Крови. Общая площадь нового общественного пространства превысит 20 гектаров. 

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев поддержал создание такого рода прогулочной зоны. Он также предположил, что в будущем проект может получить название «Главпарк». 

Рендеры

Будущий парк станет многофункциональным пространством для жителей и гостей города. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для пикников и семейные кафе. Для любителей активного отдыха предусмотрят беговые и велосипедные дорожки, воркаут-зоны и каток.

У стадиона «Динамо» планируется создать площадки для массовых мероприятий, ярмарок и городских праздников. В зимнее время здесь установят главную городскую елку и ледовый городок. Часть парковочных мест на прилегающей территории может быть ликвидирована в пользу расширения пешеходных зон.

Сроки реализации

Компания Prinzip недавно получила разрешение на реализацию проекта, а также уже заручилась финансовой поддержкой «Сбербанка» и планирует привлечь частных инвесторов. По предварительным оценкам, строительство и благоустройство нового парка займут несколько лет, открыть новое общественное пространство для екатеринбуржцев планируется к 2030 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге планируют создать главный городской парк, который объединит сразу несколько знаковых территорий в центре. Подробнее о планах, сроках и перспективах грандиозного проекта — в материале URA.RU. История возникновения проекта Вопрос о создании единого паркового пространства в самом сердце Екатеринбурга впервые подняли в начале сентября 2025 года. На заседании «Совета неравнодушных» идею презентовал генеральный директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных. По его словам, проект предусматривает объединение территории стадиона «Динамо», Харитоновского парка и Храма на Крови в единое общественное пространство. Авторы концепции вдохновлялись лучшими примерами общественных пространств России и мира — парком Галицкого в Краснодаре, московским «Зарядьем», «Новой Голландией» в Санкт-Петербурге и Центральным парком в Нью-Йорке (США). Для воплощения масштабной идеи в жизнь потребуется не только благоустройство, но и изменения в городской инфраструктуре. Например, нужно будет модернизировать подземный переход у Храма на Крови, сделать пешеходными улицу Дзержинского, часть улиц Горького и Пролетарской. Эти меры позволят объединить территории в единую пешеходную зону. Одна из главных задач — перевод Харитоновского парка и усадьбы Расторгуевых-Харитоновых из федеральной собственности в муниципальную. Сейчас Екатеринбург арендует эти объекты у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, ежегодно выплачивая 37 млн рублей. Но федеральное учреждение не тратит эти средства на содержание территорий уже более 10 лет, а город не имеет права использовать бюджет на их благоустройство. Если перевод собственности состоится, в Харитоновском парке проведут масштабную реконструкцию. Будет восстановлена историческая ротонда, высажены новые растения, обустроены современные пешеходные дорожки. Особое внимание уделят очистке пруда и восстановлению фонтана у Вознесенского сквера. Где он будет находиться Как было упомянуто ранее, новый парк объединит территорию от стадиона «Динамо» до Харитоновского парка и Храма на Крови. Общая площадь нового общественного пространства превысит 20 гектаров.  Дизайнер и блогер Артемий Лебедев поддержал создание такого рода прогулочной зоны. Он также предположил, что в будущем проект может получить название «Главпарк».  Рендеры Будущий парк станет многофункциональным пространством для жителей и гостей города. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для пикников и семейные кафе. Для любителей активного отдыха предусмотрят беговые и велосипедные дорожки, воркаут-зоны и каток. У стадиона «Динамо» планируется создать площадки для массовых мероприятий, ярмарок и городских праздников. В зимнее время здесь установят главную городскую елку и ледовый городок. Часть парковочных мест на прилегающей территории может быть ликвидирована в пользу расширения пешеходных зон. Сроки реализации Компания Prinzip недавно получила разрешение на реализацию проекта, а также уже заручилась финансовой поддержкой «Сбербанка» и планирует привлечь частных инвесторов. По предварительным оценкам, строительство и благоустройство нового парка займут несколько лет, открыть новое общественное пространство для екатеринбуржцев планируется к 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...