В Екатеринбурге планируют создать главный городской парк, который объединит сразу несколько знаковых территорий в центре. Подробнее о планах, сроках и перспективах грандиозного проекта — в материале URA.RU.
История возникновения проекта
Вопрос о создании единого паркового пространства в самом сердце Екатеринбурга впервые подняли в начале сентября 2025 года. На заседании «Совета неравнодушных» идею презентовал генеральный директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных. По его словам, проект предусматривает объединение территории стадиона «Динамо», Харитоновского парка и Храма на Крови в единое общественное пространство.
Авторы концепции вдохновлялись лучшими примерами общественных пространств России и мира — парком Галицкого в Краснодаре, московским «Зарядьем», «Новой Голландией» в Санкт-Петербурге и Центральным парком в Нью-Йорке (США).
Для воплощения масштабной идеи в жизнь потребуется не только благоустройство, но и изменения в городской инфраструктуре. Например, нужно будет модернизировать подземный переход у Храма на Крови, сделать пешеходными улицу Дзержинского, часть улиц Горького и Пролетарской. Эти меры позволят объединить территории в единую пешеходную зону.
Одна из главных задач — перевод Харитоновского парка и усадьбы Расторгуевых-Харитоновых из федеральной собственности в муниципальную. Сейчас Екатеринбург арендует эти объекты у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, ежегодно выплачивая 37 млн рублей. Но федеральное учреждение не тратит эти средства на содержание территорий уже более 10 лет, а город не имеет права использовать бюджет на их благоустройство.
Если перевод собственности состоится, в Харитоновском парке проведут масштабную реконструкцию. Будет восстановлена историческая ротонда, высажены новые растения, обустроены современные пешеходные дорожки. Особое внимание уделят очистке пруда и восстановлению фонтана у Вознесенского сквера.
Где он будет находиться
Как было упомянуто ранее, новый парк объединит территорию от стадиона «Динамо» до Харитоновского парка и Храма на Крови. Общая площадь нового общественного пространства превысит 20 гектаров.
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев поддержал создание такого рода прогулочной зоны. Он также предположил, что в будущем проект может получить название «Главпарк».
Рендеры
Будущий парк станет многофункциональным пространством для жителей и гостей города. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для пикников и семейные кафе. Для любителей активного отдыха предусмотрят беговые и велосипедные дорожки, воркаут-зоны и каток.
У стадиона «Динамо» планируется создать площадки для массовых мероприятий, ярмарок и городских праздников. В зимнее время здесь установят главную городскую елку и ледовый городок. Часть парковочных мест на прилегающей территории может быть ликвидирована в пользу расширения пешеходных зон.
Сроки реализации
Компания Prinzip недавно получила разрешение на реализацию проекта, а также уже заручилась финансовой поддержкой «Сбербанка» и планирует привлечь частных инвесторов. По предварительным оценкам, строительство и благоустройство нового парка займут несколько лет, открыть новое общественное пространство для екатеринбуржцев планируется к 2030 году.
