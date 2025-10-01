01 октября 2025

В Екатеринбурге женщина вышла из больницы и загадочно пропала. Фото

В Екатеринбурге разыскивают пропавшую женщину, у которой проблемы с памятью
Женщина пропала вечером 1 октября (архивное фото)
Женщина пропала вечером 1 октября (архивное фото)

В Екатеринбурге объявили в розыск 63-летнюю Людмилу Нанивскую. Накануне ее на скорой привезли в больницу №40, так как она перестала узнавать родных, забыла свое имя и адрес, а к вечеру женщина ушла из учреждения и пропала, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«С 1 октября местонахождение Людмилы Нанивской неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсетях.

Рост женщины — 168 сантиметров, худощавое телосложение, бордовые волосы и голубые глаза. На момент пропажи была одета в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные сланцы, красные носки.

