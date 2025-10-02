Появилось видео, как фура раздавила екатеринбурженку

Сотрудники полиции организовали проверку
Сотрудники полиции организовали проверку

Появились кадры страшной аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Уральской и Советской, где фура случайно переехала 59-летнюю женщину. Видео с камер поделился неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, водитель грузовика Freightliner при повороте направо не вписался в поворот и наехал на бордюр, на котором в этот момент стояла женщина. Машина задела ее и переехала.

Авария случилась вечером 1 октября. Женщина скончалась на месте до приезда скорой. За рулем находился 51-летний уроженец Тюмени с водительским стажем 33 года. Инспекторам ДПС он пояснил, что не заметил пешехода из-за габаритов фуры.

