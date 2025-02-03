03 февраля 2025

В Тюменской области появятся десятки новых магазинов низких цен

В Тюменской области откроют новые «Пятерочки», «Чижики» и «Перекресток»
© Служба новостей «URA.RU»
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Потребность в новых магазинах диктуют сами тюменцы
Потребность в новых магазинах диктуют сами тюменцы Фото:

В Тюменской области в 2025 году откроют около 50 новых магазинов сети X5 Retail Group. Об этом сообщают журналисты.

«В 2025 году X5 Retail Group откроет в Тюменской области около 50 новых магазинов. А именно: до 30 „Пятерочек“, около 20 „Чижиков“ и один „Перекресток“», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании.

При выполнении поставленного плана рабочие места смогут получить порядка 500 человек. Расширение намечено в связи с растущим спросом населения.

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В Тюменской области в 2025 году откроют около 50 новых магазинов сети X5 Retail Group. Об этом сообщают журналисты. «В 2025 году X5 Retail Group откроет в Тюменской области около 50 новых магазинов. А именно: до 30 „Пятерочек“, около 20 „Чижиков“ и один „Перекресток“», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании. При выполнении поставленного плана рабочие места смогут получить порядка 500 человек. Расширение намечено в связи с растущим спросом населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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