В Тюменской области появятся десятки новых магазинов низких цен

Потребность в новых магазинах диктуют сами тюменцы
В Тюменской области в 2025 году откроют около 50 новых магазинов сети X5 Retail Group. Об этом сообщают журналисты.
«В 2025 году X5 Retail Group откроет в Тюменской области около 50 новых магазинов. А именно: до 30 „Пятерочек“, около 20 „Чижиков“ и один „Перекресток“», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании.
При выполнении поставленного плана рабочие места смогут получить порядка 500 человек. Расширение намечено в связи с растущим спросом населения.
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