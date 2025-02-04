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02:57
Пермская актриса Светлана Пермякова поделилась кадрами со съемок фильма «Царевна-лягушка»
02:57
В аэропорту Кольцово отменили рейсы на заграничные курорты. Скрин
02:42
Трамп предложил снести Сектор Газа
В одной из школ Швеции произошла самая жестокая стрельба в истории страны: подробности трагедии
02:41
Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным
02:39
Где в Кургане продается «Москвич 3» и сколько он стоит
02:39
ЦБ перечислил способы, какими банки обманывают вкладчиков
Что сказано в отчете Минтранса Казахстана о крушении самолета AZAL: подробности авиакатастрофы
02:39
В Нижневартовске дебошир пытался избить участника СВО и сломал нос соседу. Фото, видео
02:25
Статус нежелательно пребывающих в РФ детей мигрантов распространят на родителей
02:14
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине
Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник, опубликован отчет о крушении самолета AZAL: главное 4 февраля
01:51
На челябинской трассе остановили водителя и отобрали автомобиль. Видео
1
01:45
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах
01:30
Избитый табуретом житель Березников отсудил у коллеги 200 тысяч за страдания
Возможные мотивы убийства Саркисяна: официальные и неофициальные версии причин взрыва в «Алых парусах»
01:29
Трамп подписал указ по максимальному давлению на Иран
01:29
Екатеринбуржцы жалуются на регулярные потопы из-за прорывов труб. Видео
01:05
В ЯНАО ускорится газификация домов в СНТ после роста тарифов на электричество
Правительство готовится к новому этапу борьбы с инфляцией
01:03
США вышли из совета по правам человека ООН и БАПОР
00:52
Самый «умный» танк СВО с челябинским двигателем доставили в Арабские Эмираты. Фото
00:49
Turkish Airlines отменила десятки рейсов из Турции, в том числе в Россию
Путин начал серию «проверок» губернаторов перед выборами 2026
00:44
Премьер Швеции заявил о самой страшной массовой стрельбе в истории страны
00:39
Аналитики Центробанка заявили, что рост цен в России не замедляется
00:33
В Далматово ищут почтальонов, которые согласятся работать за 23 тысячи рублей
1
Кем был глава УФАС Карелии Пряхин, который покончил жизнь самоубийством
00:20
СК расследует похищение человека после стрельбы в Москве
1
00:05
«Автомобилист» вырвал 11-ю победу подряд в КХЛ по ходу овертайма. Видео
00:03
Школьником из ХМАО, попавшим после драки в реанимацию, заинтересовался Бастрыкин
Что известно о смертнике, устроившем покушение на основателя батальона «Арбат»
04 февраля 2025
23:56
Зеленский заявил, что его пригласили на инаугурацию Трампа, но он не поехал
2
23:52
Зеленский раскрыл, какой вопрос бы задал на переговорах с РФ
23:52
В Кунгуре за один вечер пытались сжечь почту и банк
В Кремле раскрыли умысел Трампа о продолжении военной помощи Украине: главные заявления Пескова 4 февраля
23:49
Индия подписала военный контракт с Россией
23:46
США признались, что не готовы обсуждать детали переговоров с Путиным
23:36
Якушев передал помощь бойцам СВО в Донбасс и оценил шефскую работу Тюменской области
Власти ответили на резкий рост цен на яйца и сливочное масло
23:26
Бастрыкин взялся за нечищеные тротуары и остановки в тюменском селе
23:26
Под Челябинском продают лесоповал за 55 миллионов рублей. Скрин
23:24
В Перми ушел из школы и пропал 12-летний мальчик. Фото
Названо самое любимое вино в России
23:24
Бастрыкин потребовал уголовного дела после поножовщины в гимназии Екатеринбурга
1
23:13
The Athletic: хоккеисты раскритиковали решение НХЛ не пускать Россию на турнир
23:05
Зеленский ответил Трампу по поводу обмена полезных ископаемых на помощь ВСУ
2
Пять главных сериалов с Анной Снаткиной, получившей высокое звание от Путина
23:03
Сколько доплатят к пенсии после 80 лет в 2025 году
1
23:03
На Сортировке пропали свет, вода и отопление. Фото
1
23:01
Пермская судоверфь поделилась видео строительства «пятизвездочного» электросудна. Видео
В Кремле раскрыли URA.RU, кто будет определять новый миропорядок
22:54
В Екатеринбурге заметили дипломата из Франции. Видео
22:49
Суд РФ не стал банкротить Euroclear, который заморозил российские активы
22:47
В Москве введен план «Перехват» после стрельбы
В России сдержат рост тарифов ЖКХ
22:47
Челябинский «Ариант» поразил объемом забитых свиней
22:37
Белый дом сделал масштабное исключение из режима приостановки зарубежной помощи
1
22:33
Безглютеновые, с отрубями и без сахара: топ-5 рецептов ПП-блинов на Масленицу
1
Минобороны скорректирует список болезней для призывников: кого точно возьмут в армию
22:31
Бастрыкин поручил урегулировать конфликт из-за цыган в курганской школе
2
22:28
Зеленский потребовал ядерное оружие в качестве компенсации
22:20
Зеленский ждет французские истребители на Украине
1
Россия готова провести переговоры с Украиной: о чем они будут и почему Зеленского на них не ждут
22:18
В ХМАО мигранты устроили массовую потасовку у здания УФМС
22:04
Вице-губернатор Ростовской области Федотова арестована за превышение полномочий
22:04
Зеленский заключит сделку по оружию на условиях Трампа
В России ввели послабление по кредитам в строительстве
21:56
Стоматолог объяснил, вредно ли использовать ополаскиватель для рта
21:51
Что посмотреть: в России покажут обласканный критиками хоррор «Вопль»
21:37
Цыганка извинилась перед курганским учителем, которому плюнула в лицо. Видео
4
Украинский военный признался в убийстве мирного жителя в Русском Поречном: карта спецоперации на 4 февраля
21:21
Решение конфликта с цыганами, розыск экс-чиновницы: главные события Кургана за 4 февраля
21:20
Пробки, стройки и вода: за что тюменцы любят и ненавидят свой город
21:18
Из борта рухнувшего в Казахстане самолета AZAL достали посторонние объекты. Фото
21:09
Участник СВО заменит главу департамента Минпросвещения после скандала
2
21:04
Сирота требует 10 млн с хулиганов, избивших его из-за волос в Каменске-Уральском
2
21:02
У самолета AZAL, разбившегося в Казахстане, не работал GPS
1
21:00
На Ямале отложили на год рост тарифов на электроэнергию и изменили расписание поездов: события дня
20:52
Bloomberg: американские санкции задерживают выгрузку российской нефти с Сахалина
20:49
Каких святых вспоминают 5 февраля: православный календарь на день
20:48
В Перми после проверки закрылся магазин «Светофор». Фото, видео
20:45
В челябинском районе военком собирала деньги с родителей погибших на СВО бойцов
1
20:45
«Выбор носков имеет огромное значение»: свердловские политики прошли проверку лучшего стилиста. Фото
3
20:43
Самые дорогие машины, продающиеся в ХМАО. Фото
1
20:43
Мигрант, устроивший дебош в челябинском автобусе, извинился. Видео
1
20:29
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета в Актау
20:24
Спикеру думы ХМАО прочат сохранение статусного поста до конца срока полномочий. Инсайд
1
20:21
После инцидента с цыганами в школе власти Кургана выступили с обращением. Видео
20:19
«Нарисовал свастику в тетрадке»: новые подробности поножовщины в школе Екатеринбурга
20:18
Якушев рассказал о важности муниципальных депутатов в новых регионах России
20:13
В Петербурге проверяют остановку из-за подозрительной коробки с проводами
20:05
Воздух в Тюмени стал опасен для здоровья
20:04
Дорожники подставили главу дептранса ЯНАО. Инсайд
20:03
На Украине начались протесты против блокпостов на границе с Белоруссией
20:03
Подростку, изрезанному в школе Екатеринбурга, назначили постельный режим
19:59
Аренда здания бывшего поста ДПС в Петербурге вызывает вопросы
19:53
Озвучено, когда Химмаш избавят от жуткой вони
19:52
ТОП-3 самых дорогих квартир, продающихся в Сургуте. Фото
19:47
Перформанс Канье: психологи объяснили голые выходы Бьянки Цензори
19:46
Названа категория россиянок, которым положена пенсия в 50 лет
2
19:46
В челябинском институте студентов отправили на дистант из-за проблем с охраной
19:41
Роспотребнадзор назвал продукты, способствующие развитию рака
2
19:40
Препараты курганского завода «Синтез» получили регистрацию в шести странах
1
19:38
Посол Украины: Киев устроит выборы президента, если этого захочет Белый дом
19:31
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов откроет в Перми новое производство
19:29
Изменилось расписание отправления поездов из Нового Уренгоя и обратно
19:28
Сына Майкла Джордана арестовали во Флориде
1
19:27
«Искала подставного мужа»: участница «4 свадьбы» из ХМАО рассказала о закулисье шоу. Фото
19:23
В городах ЯНАО дорожает еда: самая дорогая и дешевая продовольственная корзина
19:18
Истощенная Анна Седокова впервые обратилась к подписчикам после самоубийства экс-супруга. Видео
19:15
Второй за день чиновник выпал из окна
1
19:14
Мэр Перми взял себе в замы сотрудника «Газпрома»
1
19:11
На вторичном рынке в ЯНАО продают квартиры за десятки миллионов рублей
19:11
Муниципальные думы поддержали идею объединения Лабытнанги и Приуральского района ЯНАО
1
19:07
Челябинский СК проверяет мигранта, угрожавшего водителю автобуса насилием
1
19:07
В Шадринске из-за неполадок на новой котельной без тепла остался детский сад
19:05
Пермский завод с миллиардной прибылью ищет топ-менеджера на зарплату в 350 тысяч
19:03
Искалеченному свердловскому бойцу СВО, которого бросила жена, дали «ветеранку» после новости URA.RU. Фото
1
19:02
В Тюмени на продажу выставили десятки кофеен
3
19:01
В самом скандальном городе ХМАО назначен новый начальник полиции
19:00
Гигантский китайский виноград дорожает в Кургане на фоне интереса покупателей
1
19:00
Из СИЗО на СВО: кто из ямальских чиновников готов искупить свою вину в зоне спецоперации
18:58
Появилась версия мотива убийства Армена Саркисяна, связанная с табачным бизнесом
18:56
IO: Белый дом рассматривает Зеленского «неудобной помехой»
18:55
Минтербез Пермского края хочет ужесточить требования к охранникам школ и больниц
18:54
Главный сказочный парк под Екатеринбургом нарушил условия сделки с «областью» и федералами
18:49
В главную свердловскую библиотеку вернули книгу, взятую 106 лет назад. Фото
1
18:47
Челябинск вошел в топ-5 по России по росту цен на вторичное жилье
18:46
Балицкий станет секретарем Запорожского реготделения «Единой России». Инсайд URA.RU подтвердился
18:45
Суд смягчил меру пресечения бывшему главе комитета по труду
18:42
Челябинские энергетики оценили действия двух подростков, обгоревших под ЛЭП
18:34
Молодильные капсулы: как омега-3 тормозит старение и кому их нельзя
18:33
Спрос на апартаменты значительно превысил спрос на гостиницы в Петербурге
18:30
В ЯНАО спасли многострадальный дом с поврежденной крышей и сломанной вентиляцией
18:27
Спикером финского парламента стал депутат, призывавший к смерти русских военных
18:26
Стало известно, на сколько выросло производство вина в России за 2024 год
18:25
Смертельное ДТП на Обводном канале с участием основателя бренда Oodji
18:23
Челябинская раменная добавила в меню «летающую» лапшу. Фото, видео
18:22
В Екатеринбурге пустят под снос бомбоубежища ради строительства ЖК
5
18:21
В мэрию Нового Уренгоя пришли силовики. Инсайд
18:20
Курганцев зовут на празднование китайского Нового года
18:17
От 24 до 300 тысяч рублей: тюменцы рассказали, сколько и где они зарабатывают
1
18:14
Жога встретился с юнармейцами из «Спарты» в Екатеринбурге и вспомнил боевое прошлое. Фото
1
18:13
Минобороны прокомментировало изменения в правилах набора на военную службу
18:06
В шведской школе открыли стрельбу
18:05
В Челябинске снизились цены на аренду жилья возле ведущих вузов
18:00
Курганский суд вынес приговор экс-главе родного села губернатора Шумкова
17:58
Стала известна одна из официальных версий мотива для убийства Саркисяна
17:57
Челябинским школьникам на форуме расскажут о ловушках ЕГЭ и ОГЭ. Афиша
17:57
В ЧОПе объяснили, как школьник пронес нож в екатеринбургскую гимназию
1
17:51
Крупный пожар ликвидируют в поселке Котельский в Ленобласти
17:47
Суд встал на сторону чиновников, которым пришлось пересчитывать ямальских оленей в тундре. Инсайд
17:42
В Перми ждут гендиректора «Роскосмоса» Борисова
17:39
Рестораны Екатеринбурга атакуют звонками и сообщениями с одним поводом
1
17:34
С курганских бизнесменов соберут жалобы на давление и уголовные преследования
2
17:26
Forbes: покупатели акций Ашинского метзавода на пике остались у разбитого корыта
17:21
История голой Бьянки: что известно о жене Канье Уэста, шокирующей публику откровенными нарядами
17:20
В Копейске осудили рецидивиста, убившего и изнасиловавшего женщину. Фото
1
17:16
В ХМАО с концертом выступит Вячеслав Бутусов
17:11
Российского бойца UFC исключили из рейтинга лучших после разгромного поражения
2
17:05
Диковинка Кургана: китайский гигантский виноград оценили журналисты URA.RU. Фото
2
17:04
Жена водителя мэра Березовского отказалась становиться главой города
11
17:03
В Челябинске неизвестные разгромили квартиру участника СВО и украли награды. Видео
2
17:00
В Пермском крае за изнасилование и убийство девочки будут судить подростка
16:59
Большинство онкобольных в ЯНАО начинают лечиться на ранних стадиях заболевания
16:56
Стало известно, кто устроил взрыв в «Алых парусах» в Москве
7
16:55
Utair распродает дешевые билеты из Сургута в Дубай
16:53
Пермский стратегический завод выплавил больше 1,25 млн тонн магния. Фото
1
16:52
Почему российские киберспортсмены — одни из лучших в мире: новый выпуск «По фактам» от URA.RU
16:49
В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, рухнув на крышу джипа. Фото
16:43
Названы самые дорогие и элитные квартиры в Челябинске в начале 2025 года. Фото
16:42
Выступившая со скандальным предложением для школьников чиновница ушла в отставку
6
16:42
В Верхней Пышме возводят проект для первого советского беспилотного шаттла. Фото, видео
16:41
Кинотеатры ХМАО назвали даты премьеры нового фильма с Юрой Борисовым, номинированным на «Оскар»
16:39
Росприроднадзор назвал фейком видео с тигром в квартире в Санкт-Петербурге
16:39
Мизулина ответила пермскому ветерану СВО Григоренко на обвинения в хайпе
3
16:38
Пьяный ямальский водитель ввязался в драку с гаишником
2
16:35
В Москве рекордно подскочит давление
16:34
Выпавшим из окна мужчиной оказался руководитель карельского УФАС
16:34
Челябинцам дали совет, как избежать отключения старых лифтов
1
16:30
В Тюменской области дети избегут слепоты благодаря незарегистрированному в РФ препарату
16:30
В Кургане застройщик докупил материалы для скандальной школы, испугавшись следствия. Фото, видео
16:27
Спикер гордумы Челябинска: решение президента спасет от нарастающей катастрофы
16:26
Пара из Челябинска сразится за звание «Лучшей свадьбы» в шоу на «Пятнице!». Фото
1
16:26
Мэр Екатеринбурга поручил проверить ЧОПы после поножовщины в гимназии
16:23
Парламент Ямала поддержал законопроект о новом эксперименте со школьными экзаменами
16:22
Автоконцерн Honda захотел поглотить Nissan
2
16:12
Из-за аномально теплой погоды в Тюмени распродают зимнюю одежду и обувь за полцены
1
16:08
У жителей ХМАО вызвал ажиотаж гигантский виноград из Китая со вкусом персика. Скрин
1
16:05
Многомиллионное мошенничество в сфере строительства пресекли в Ленобласти. Видео
1
16:02
Возможность участия сборной РФ по хоккею в Чемпионате мира может быть пересмотрена при одном условии
4
15:59
В ХМАО школьник попал в реанимацию после драки с одноклассником
2
15:59
Читатели URA.RU собрали сотни тысяч на микрочип мальчику с ДЦП из Екатеринбурга
15:56
После серии смертельных аварий в Тюменской области усилят контроль над трассами
1
15:52
Силовики ворвались на стройки в Екатеринбурге. Фото
15:48
Мэрия Ирбита готова помочь родным семьи тюменцев, погибших в ДТП на трассе
15:47
Жители Ямала завалили Госжилнадзор жалобами на неубранные от снега территории
15:46
Челябинцам предложили сыграть свадьбу на коньках
15:45
РПН зафиксировал загрязнение воздуха из-за пожара в цеху под Екатеринбургом
15:45
Главе шадринского водоканала Гавриловскому смягчили приговор за смерть сотрудниц
2
15:43
Baza: МО готовит жесткий закон для провинившихся военных
2
15:42
Путин наградил директора АО «Конар» орденом Почета
1
15:37
Суд в Екатеринбурге отправил за решетку челябинца, оправдывающего терроризм. Видео
15:34
Минцифры сообщило, когда закончится прием заявок на отсрочку от службы для одной категории граждан
15:30
Сургут стал лидером России по партнерству властей и бизнеса
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15:28
«Агрессивный очень»: знакомые рассказали о мальчике, который изрезал друга в школе Екатеринбурга
15:26
«Они были друзьями»: подростки рассказали об участниках поножовщины в гимназии Екатеринбурга. Видео
15:24
Челябинцы скорбят об уходе экс-главврача областной детской больницы Галины Киреевой
15:23
Австрийская компания отсудила у «Газпром экспорта» десятки миллионов евро
3
15:22
СК возбудил дело после удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожье
15:18
Губернатор ХМАО объявил о намерении продолжать проект «Герои Югры» и после завершения учебы первого потока
1
15:18
В Челябинске назначили дату прощания с детским врачом Галиной Киреевой
15:17
В Перми за миллион продают самую маленькую квартиру. Фото
15:16
Власти Ноябрьска опровергли заявления УК о закрытом снежном полигоне
15:14
Пять поступков экс-канцлера ФРГ Шредера, идущие вразрез с антироссийской политикой Германии
4
15:13
Житель Волгограда украл деньги у родителей, чтобы своровать девочку из тюменского села
15:08
Тюменцы получат шанс помахать рукой космонавтам МКС. Скрин
15:06
Жители ЯНАО рассказали, что им нравится, а что не нравится в своих городах
1
15:05
НОВАТЭК построит в ЯНАО новые социальные объекты
15:03
Из Кургана в Москву вернули ежедневные рейсы
14
15:03
В Магнитогорске скончался мужчина, у которого дважды потеряли рак
4
15:00
«Жил для людей»: воспоминания жителей об экс-главе курганской «Рублевки» Носкове
7
15:00
Спикер курганской гордумы Прозоров планирует покинуть пост. Инсайд
10
14:58
Челябинский клуб олигархов займется вопросами экологии
2
14:58
«Мы получаем сигналы»: Лавров рассказал о проблемах у ХАМАС и Израиля
2
14:56
В МИД РФ раскрыли планы Запада по Сирии
14:55
Сборную России по хоккею не пустят на Чемпионат мира
1
14:55
Было много крови: что известно о поножовщине в гимназии Екатеринбурга. Видео
1
14:54
В Тюмени под окнами многоэтажки нашли тело девушки
14:54
Сливочное масло по цене спреда и лежалые яблоки: что продается в сети «нищемаркетов» «Светофор» в Тюмени
2
14:49
Ямальские выпускники оценили трудности поиска работы по десятибалльной системе
14:44
Стало известно состояние подростка, раненого ножом в гимназии на Уралмаше
14:43
Московские ревизоры начали масштабную проверку в пермских колониях
14:42
Экс-канцлера Германии Шредера положили в больницу
14:39
Челябинцы скупают квартиры-студии на вторичном рынке. Инфографика
14:35
Орбан заявил, что Трамп перестал помогать Украине
14:33
Близнецам — шанс раскрутиться, Овнам — круто отдохнуть: гороскоп на февраль 2025
14:31
20 лет на страже комфорта: юбилей Службы 004 в Петербурге
14:25
В ХМАО вандал изуродовал памятник «Защитникам Донбасса». Видео
14:25
Тюменскую птицефабрику возглавил экс-силовик из Омска. Фото
14:24
Нужно уметь пользоваться презервативом: тюменским подросткам дали советы о предохранении
14:24
Анна Цивилева исполнила новогоднее желание девочки из Ульяновска
14:24
Появилось видео поножовщины в 205-й гимназии Екатеринбурга
4
14:22
Пермский губернатор Махонин вручил новую машину ветерану СВО: фото
14:18
Семиклассник из Екатеринбурга, которого порезали в гимназии, пытался убежать
2
14:15
В Кремле раскрыли умысел Трампа
2
14:13
Будет ли Россия участвовать в Зимних Олимпийских играх в Италии
4
14:12
Аналитики определили, кто контролирует рынок жилья в Екатеринбурге
14:11
Песков предрек крах европейской экономики
1
14:10
В Кремле прокомментировали смерть вице-губернатора на СВО
14:10
Песков рассказал, что будет с российскими объектами в Польше
1
14:04
Раскрыты подробности поножовщины в 205-й гимназии Екатеринбурга
1
14:00
Экс-советник Пентагона предрек Трампу войну с Россией
1
13:56
В Пулково появятся специальные места для заказа такси
13:54
В Курской области ликвидировали украинских разведчиков
13:54
Тюменцев предупредили об опасности на дорогах
13:51
В Челябинске построят четыре новые и реконструируют две старые дороги
13:47
Почему в России растут цены на картофель
9
13:46
ЧП на крупнейшем заводе Кургана: на рабочего пролился расплавленный металл
6
13:45
В Пермском крае устроят масштабный праздник с выставками, экскурсиями и олимпиадами
13:41
Певица Мари Краймбери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой
13:40
Борьба двух групп влияния может отразиться на калужских выборах-2025
13:40
Названы самые «матерящиеся» профессии культурной столицы
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У прокурора Краснокамска нашли коррупцию и заставили платить за квартиру, в которой нельзя жить
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Какие дома снесут в частном секторе напротив Заозерного в Кургане. Карта
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Замгенпрокурора Зайцев добился признания дома в ХМАО аварийным
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В челябинских СНТ к газу подключат более 60 тысяч частных домов
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В московском Subway обнаружили кишечную палочку и опарыши
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Стало известно, сколько в России зарабатывают «добрые хакеры»
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Тюменские власти начали подготовку к возможному паводку
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Идеальный подарок на 23 февраля: 50 идей без носков и полотенец
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В Тюмени теплоэнергетики продолжают проверять сети с помощью красителя
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В Екатеринбурге школьник устроил поножовщину прямо в гимназии
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Осужденный за убийство экс-прокурора ХМАО подал в суд на сына
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Тысячи «хвостов» рыб ценных пород выловили браконьеры в ЯНАО
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Застройщик элитного ЖК в Москве «спрятал» лишние этажи от стройнадзора, идут суды
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13:25
Департамент мэрии Перми ищет нового начальника отдела по туризму
13:25
Три человека отравились угарным газом в Туве
13:24
Челябинский депутат Ботов поддержал повышение штрафов за продажу табака и вейпов детям
13:18
В Кургане после поломки автобуса полицейские помогли подростку попасть домой
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13:16
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом в апарт-отеле. Фото
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13:11
В пермской многоэтажке с бассейном продают квартиру по московской цене. Фото
13:11
В Свердловской области раком заболели десятки тысяч человек
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Мэрия Челябинска прокомментировала задержание директора «Трасса 74» Ефимова
13:05
Замглавы Псковской области сел в тюрьму из-за дорогих подарков
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13:02
Врач из ХМАО спас пациента, вставив в мозг двухметровую спираль
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13:01
Владелец сети магазинов «Светофор» в Курганской области эксклюзивно рассказал URA.RU о проверках
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13:00
Депутат думы Екатеринбурга Чачин заявил, что его уголовное дело сфабриковано
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12:55
Ученые установили происхождение моржей на Ямале. Скрин
12:54
Тело ребенка, убитого собственными родителями в Калининграде, нашли в болоте
12:53
Блогер авторитетного бизнесмена Петермана из ХМАО проиграла суд скандальному экс-чиновнику
12:49
В Екатеринбурге возник дефицит складов
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Замглавы минэкономразвития Пермского края назначена Татьяна Васильева
12:42
В России хотят ввести пошлины для мигрантов
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12:40
В Пермском крае чиновники объяснили, почему дороги в глубинку подолгу нерасчищены от снега
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12:38
Просроченные долги тюменцев по ипотеке превысили 1,2 миллиарда рублей
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12:37
В Тюмени закрыли еще один магазин сети «Светофор». Фото
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В МИД заявили о готовности к переговорам по Украине
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В совет директоров челябинского «Трактора» вошел вице-премьер правительства
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В Челябинскую область завезли 400 тысяч эмбрионов форели
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СК проводит проверку после того, как в Березниках дети потушили Вечный огонь
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Бывшую невестку экс-мэра Чернецкого отпустили из-под ареста
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Осужденную за коррупцию экс-чиновницу из Шадринска Туганову объявили в розыск
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В ЯНАО увеличили грузоподъемность на зимнике
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В Челябинске на берегу озера Смолино построят курорт за 320 миллионов рублей. Фото
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В ХМАО пройдет «Лыжня России 2025»: расписание забегов
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В Курганском перинатальном центре родилось пять пар близнецов
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В Челябинской области в 2024 году более 1,8 тысяч человек улучшили жилищные условия
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Соликамскбумпром в Пермском крае сменил топ-менеджмент
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В колледже Петербурга эвакуировали почти 1000 человек из-за сообщений о минировании
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Полиция накрыла сеть борделей в городах ХМАО
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Задержаны подозреваемые в убийстве пермяка, найденного в сугробе в Зюкайке
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Какой праздник отмечают 5 февраля: приметы и традиции на Агафий-полухлебник
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Летчики ВСУ расстроились из-за сбитого истребителя
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Защита от дронов и броня: тюменский завод обеспечит техникой бойцов СВО
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В Санкт-Петербурге создана эвакуационная комиссия
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Бизнесмены предложили создать единую базу данных для всех мигрантов
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В Миассе обгоревшие под ЛЭП подростки добиваются компенсации от энергетиков
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В Кургане требуют ликвидировать организацию местных мусульман
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Новый Уренгой возглавил рейтинг городов по командировкам
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Владельцы облигаций холдинга пермского олигарха Кузяева получили 100 млн рублей
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«Ничего не могут сделать»: в многоквартирнике из ЯНАО замерзла канализация. Фото
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Появились подробности уголовного дела в отношении «главного гонщика» мэрии Челябинска
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На Камчатке нашли убийцу директора гостиницы «Петропавловск»
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Профессор Пермского университета оценил опасность весеннего половодья в крае
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Пострадавшие от наводнения курганцы отсудили выплату по 75 тысяч рублей
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Инцидент с похищением тюменской девочки хотят спустить на тормозах
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В Петербурге задержан детский тренер по подозрению в насилии над ребенком
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В Екатеринбурге планируют создать парк с мостом, как в Сингапуре, и смотровой площадкой. Фото
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Тюменские власти ищут инвесторов с миллиардами ради концертного зала и футбольного манежа
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Politico: украинскую медсестру заставили взять в руки оружие, подделав документы
11:40
Полпред Жога собрал кураторов уральских регионов из-за беспилотников
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Экс-замгубернатора Томской области получил срок за преступную схему в нацпроекте
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В Тюменской области увеличили сумму поддержки для семей с детьми
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Заслуженный художник России Егаков не смог получить место в интернате Челябинска
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Сняли с поезда: пьяный вахтовик не добрался до места работы в Новом Уренгое
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Пермский санаторий вошел в топ-5 лучших курортов страны
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На курганской «Рублевке» ждут аншлаг на вечере памяти экс-главы Носкова
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В Челябинской области в 2025 году построят более 2 миллионов квадратов жилья
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Шадринские бойцы из бригады «Урал» получили восемь медалей за героизм на СВО
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Появилась версия загадочного убийства пермяка, труп которого обнаружен полуголым
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Курганцев ждут на «Лыжне России» в Темляково: схема проезда
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В Челябинске сотрудники СКР и ФСБ задержали «главного гонщика» мэрии
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Многодетный челябинец требует выселить вонючего соседа из муниципального жилья
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В ХМАО перекроют участок трассы на два дня
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В Челябинске умерла экс-главврач областной детской больницы Галина Киреева
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Мэрия Екатеринбурга продвинулась в войне с королями уличной торговли, но будут суды
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В Тюмени умер прославленный спортсмен
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От детсадовцев до чиновников: в Кургане опубликовано расписание забегов «Лыжня России»
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Стало известно, как работа крупнейшего металлургического комбината России влияет на водную экологию
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Россия намерена созвать встречу по Украине
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Четверо жителей Аши пойдут под суд за взятки для получения водительских прав
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РПН выступил со срочным заявлением после крупного пожара под Екатеринбургом
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Адвокат: сбежавшему в Аргентину свердловскому авторитету грозит уголовное дело
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