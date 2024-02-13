В тюменском театре пройдут сразу три новых постановки в один день

Тюменский драматический театр 14 февраля представляет к показу сразу несколько новых спектаклей. На трех площадках пройдут представления в разных жанрах. URA.RU расскажет подробнее о премьерных показах.
Оглянись во гневе
На сцене Тюменского драматического театра — «Молодость» пройдет премьера спектакля, созданного молодыми постановщиками и исполняемый талантливыми молодыми актерами Тюменского БДТ. Автор пьесы — английский драматург и актер Джон Осборн.
Оттенки души
В малом зале ТБДТ пройдет хореографический спектакль в исполнении ансамбля танца Meret. Постановка расскажет о дружбе двух девочек, которые ее потеряли.
Love is…
Премьерный показ с известными тюменскими актерами Александром Кудриным и Натальей Никулиной пройдет в арт-кафе ТБДТ. В драмеди о последней любви тюменцы увидят гамму чувств сложных человеческих взаимоотношений.
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