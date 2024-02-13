Курганцу выплатят 500 тысяч за травму, полученную на вахте в ЯНАО

13 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганцу выплатят полмиллиона за травму Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Лебяжьевского округа (Курганской область) получит от работодателя более 500 тысяч рублей компенсации за полученную травму во время работы на вахте в ЯНАО. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Частично удовлетворены исковые требования Б. к ООО „с“ о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда, <…> взыскана компенсация морального вреда, в размере 500000 рублей», — информирует картотека курганского облсуда. Мужчина попал в ДТП на служебном автомобиле и подал иск на возмещение вреда от производственной травмы. Инцидент произошел в 2021 году на Бованенковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За курганцем, окончившим смену на вахте, приехал служебный УАЗ «Буханка» и повез его во временный городок. По дороге машина слетела в кювет, из-за чего вахтовик получил травмы. Мужчину десять дней не могли доставить к травматологу из-за непогоды. После этого курганцу пришлось несколько месяцев лечиться и проходить дорогостоящие исследования. Вахтовик подал иск к работодателю и просил возместить ему 700 тысяч рублей. Суд рассмотрел заявление мужчины и снизил размер выплаты со стороны компании до полумиллиона. Также фирма заплатит курганцу около 30 тысяч рублей за траты на лечение и адвоката. Работодатель подал апелляцию. В ней он просил снизить размер требований, потому что вахтовик получил вред здоровью средней тяжести. Суд рассмотрел заявление и отказал, поскольку компанией не были предприняты все меры для обеспечения пострадавшему немедленной медицинской помощи. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области добился восстановления на работе в свердловской компании. Мужчина был уволен за прогул, хотя договорился с коллегой о подмене из-за личных обстоятельств. Суд обязал компании вернуть курганца на работу и выплатить ему ущерб за вынужденный прогул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Лебяжьевского округа (Курганской область) получит от работодателя более 500 тысяч рублей компенсации за полученную травму во время работы на вахте в ЯНАО. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Частично удовлетворены исковые требования Б. к ООО „с“ о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда, <…> взыскана компенсация морального вреда, в размере 500000 рублей», — информирует картотека курганского облсуда. Мужчина попал в ДТП на служебном автомобиле и подал иск на возмещение вреда от производственной травмы. Инцидент произошел в 2021 году на Бованенковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За курганцем, окончившим смену на вахте, приехал служебный УАЗ «Буханка» и повез его во временный городок. По дороге машина слетела в кювет, из-за чего вахтовик получил травмы. Мужчину десять дней не могли доставить к травматологу из-за непогоды. После этого курганцу пришлось несколько месяцев лечиться и проходить дорогостоящие исследования. Вахтовик подал иск к работодателю и просил возместить ему 700 тысяч рублей. Суд рассмотрел заявление мужчины и снизил размер выплаты со стороны компании до полумиллиона. Также фирма заплатит курганцу около 30 тысяч рублей за траты на лечение и адвоката. Работодатель подал апелляцию. В ней он просил снизить размер требований, потому что вахтовик получил вред здоровью средней тяжести. Суд рассмотрел заявление и отказал, поскольку компанией не были предприняты все меры для обеспечения пострадавшему немедленной медицинской помощи. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области добился восстановления на работе в свердловской компании. Мужчина был уволен за прогул, хотя договорился с коллегой о подмене из-за личных обстоятельств. Суд обязал компании вернуть курганца на работу и выплатить ему ущерб за вынужденный прогул.