Курганцу выплатят 500 тысяч за травму, полученную на вахте в ЯНАО

Житель Лебяжьевского округа (Курганской область) получит от работодателя более 500 тысяч рублей компенсации за полученную травму во время работы на вахте в ЯНАО. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».
«Частично удовлетворены исковые требования Б. к ООО „с“ о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда, <…> взыскана компенсация морального вреда, в размере 500000 рублей», — информирует картотека курганского облсуда. Мужчина попал в ДТП на служебном автомобиле и подал иск на возмещение вреда от производственной травмы.
Инцидент произошел в 2021 году на Бованенковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За курганцем, окончившим смену на вахте, приехал служебный УАЗ «Буханка» и повез его во временный городок. По дороге машина слетела в кювет, из-за чего вахтовик получил травмы. Мужчину десять дней не могли доставить к травматологу из-за непогоды. После этого курганцу пришлось несколько месяцев лечиться и проходить дорогостоящие исследования.
Вахтовик подал иск к работодателю и просил возместить ему 700 тысяч рублей. Суд рассмотрел заявление мужчины и снизил размер выплаты со стороны компании до полумиллиона. Также фирма заплатит курганцу около 30 тысяч рублей за траты на лечение и адвоката.
Работодатель подал апелляцию. В ней он просил снизить размер требований, потому что вахтовик получил вред здоровью средней тяжести. Суд рассмотрел заявление и отказал, поскольку компанией не были предприняты все меры для обеспечения пострадавшему немедленной медицинской помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области добился восстановления на работе в свердловской компании. Мужчина был уволен за прогул, хотя договорился с коллегой о подмене из-за личных обстоятельств. Суд обязал компании вернуть курганца на работу и выплатить ему ущерб за вынужденный прогул.
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