18 февраля 2024
17 февраля 2024

Курганцам предлагают миллион рублей при заключении военного контракта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактникам готовы выплатить миллион рублей Фото:
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Курганцы могут получить единоразовую выплату в размере одного миллиона рублей при заключении контракта на военную службу. Об этом информируют баннеры, появившиеся на улицах города.

«Служба по контракту в Вооруженных силах РФ. Единовременная выплата — 1 000 000 рублей», — гласит информация. Выплату можно получить, заключив контракт в городе Норильске.

Желающим местные власти оплатят перелет (до 20 тысяч) и на время оформления контракта при необходимости смогут обеспечить бесплатным проживанием и питанием. Разовая выплата в размере одного миллиона складывается из 805 тысяч региональной поддержки от местных властей и 195 тысяч федеральных средств.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске Курганской области начал работать передвижной пункт по отбору на контрактную службу. Автомобиль с сотрудниками перемещается по городу и делится информацией о службе со всеми желающими.

В Кургане появились баннеры, обещающие миллион рублей новым контрактникам
В Кургане появились баннеры, обещающие миллион рублей новым контрактникам
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Курганцы могут получить единоразовую выплату в размере одного миллиона рублей при заключении контракта на военную службу. Об этом информируют баннеры, появившиеся на улицах города. «Служба по контракту в Вооруженных силах РФ. Единовременная выплата — 1 000 000 рублей», — гласит информация. Выплату можно получить, заключив контракт в городе Норильске. Желающим местные власти оплатят перелет (до 20 тысяч) и на время оформления контракта при необходимости смогут обеспечить бесплатным проживанием и питанием. Разовая выплата в размере одного миллиона складывается из 805 тысяч региональной поддержки от местных властей и 195 тысяч федеральных средств. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске Курганской области начал работать передвижной пункт по отбору на контрактную службу. Автомобиль с сотрудниками перемещается по городу и делится информацией о службе со всеми желающими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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