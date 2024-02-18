Контрактникам готовы выплатить миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганцы могут получить единоразовую выплату в размере одного миллиона рублей при заключении контракта на военную службу. Об этом информируют баннеры, появившиеся на улицах города.

«Служба по контракту в Вооруженных силах РФ. Единовременная выплата — 1 000 000 рублей», — гласит информация. Выплату можно получить, заключив контракт в городе Норильске.

Желающим местные власти оплатят перелет (до 20 тысяч) и на время оформления контракта при необходимости смогут обеспечить бесплатным проживанием и питанием. Разовая выплата в размере одного миллиона складывается из 805 тысяч региональной поддержки от местных властей и 195 тысяч федеральных средств.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске Курганской области начал работать передвижной пункт по отбору на контрактную службу. Автомобиль с сотрудниками перемещается по городу и делится информацией о службе со всеми желающими.