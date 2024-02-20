Названа дата послания Путина Федеральному Собранию

Кремль: послание Путина Федеральному Собранию состоится 29 февраля
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию в конце февраля, сообщает Кремль Фото:

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Об этом сообщает Кремль.

«29 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию», — сказано в сообщении. Его приводит сайт Кремля.

Законодательно закреплено, что послание должны быть ежегодным. В 2023 году оно также было в феврале.

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Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Об этом сообщает Кремль. «29 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию», — сказано в сообщении. Его приводит сайт Кремля. Законодательно закреплено, что послание должны быть ежегодным. В 2023 году оно также было в феврале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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