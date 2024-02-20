Названа дата послания Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию в конце февраля, сообщает Кремль
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Об этом сообщает Кремль.
«29 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию», — сказано в сообщении. Его приводит сайт
Законодательно закреплено, что послание должны быть ежегодным. В 2023 году оно также было в феврале.
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