Названа дата послания Путина Федеральному Собранию

Кремль: послание Путина Федеральному Собранию состоится 29 февраля

20 февраля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию в конце февраля, сообщает Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Об этом сообщает Кремль. «29 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию», — сказано в сообщении. Его приводит сайт Кремля . Законодательно закреплено, что послание должны быть ежегодным. В 2023 году оно также было в феврале.

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Об этом сообщает Кремль. «29 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию», — сказано в сообщении. Его приводит сайт Кремля. Законодательно закреплено, что послание должны быть ежегодным. В 2023 году оно также было в феврале.