Власти ЯНАО обсудили будущее Ноябрьска

Стратегическая сессия в рамках создания мастер-плана по развитию Ноябрьска состоялась в городской арт-резиденции «Миксер». Мэр Ноябрьска Алексей Романов при участии депутата Законодательного собрания Надежды Гудковой обсудил с коллегами предстоящую деятельность по совершенствованию социально-экономического сектора.
«Обсуждаем предварительные сценарии будущего Ноябрьска как опорного пункта Арктической зоны России. Анализируем, изучаем, предлагаем, планируем», — рассказала депутат заксобрания Гудкова.
В перечень опорных городов российской Арктики от ЯНАО вошли три агломерации. Ранее URA.RU сообщало, что власти уже приступили к созданию аналогичного мастер-плана для агломерации Салехард-Лабытнанги.
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