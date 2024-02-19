19 февраля 2024

Власти ЯНАО обсудили будущее Ноябрьска

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, совещание, дума, заседание, заксобрание, депутаты
В ЯНАО обсудили планы развития Ноябрьска Фото:

Стратегическая сессия в рамках создания мастер-плана по развитию Ноябрьска состоялась в городской арт-резиденции «Миксер». Мэр Ноябрьска Алексей Романов при участии депутата Законодательного собрания Надежды Гудковой обсудил с коллегами предстоящую деятельность по совершенствованию социально-экономического сектора.

«Обсуждаем предварительные сценарии будущего Ноябрьска как опорного пункта Арктической зоны России. Анализируем, изучаем, предлагаем, планируем», — рассказала депутат заксобрания Гудкова.

В перечень опорных городов российской Арктики от ЯНАО вошли три агломерации. Ранее URA.RU сообщало, что власти уже приступили к созданию аналогичного мастер-плана для агломерации Салехард-Лабытнанги.

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Стратегическая сессия в рамках создания мастер-плана по развитию Ноябрьска состоялась в городской арт-резиденции «Миксер». Мэр Ноябрьска Алексей Романов при участии депутата Законодательного собрания Надежды Гудковой обсудил с коллегами предстоящую деятельность по совершенствованию социально-экономического сектора. «Обсуждаем предварительные сценарии будущего Ноябрьска как опорного пункта Арктической зоны России. Анализируем, изучаем, предлагаем, планируем», — рассказала депутат заксобрания Гудкова. В перечень опорных городов российской Арктики от ЯНАО вошли три агломерации. Ранее URA.RU сообщало, что власти уже приступили к созданию аналогичного мастер-плана для агломерации Салехард-Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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