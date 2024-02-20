Более 100 иностранцев захотели стать гражданами России в Курганской области

20 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Получить гражданство России в Курганской области захотели 136 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с конца октября 2023 года 136 иностранцев подали заявление на получение российского гражданства. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «В Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области обратились 136 человек. 43 из них имеют родителя — гражданина РФ, еще 20 заявителей имеют ребенка — гражданина РФ проживающих на территории РФ. Также обратились 11 участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — указано в сообщении. По итогам рассмотрения обращений гражданство России в регионе получили 42 человека. Иностранные граждане приносят присягу, обязуются соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. За нарушение присяги иностранца могут лишить гражданства. В декабре 2023 года гражданства России в Курганской области лишили четырех человек. Эти иностранцы обязаны покинуть Россию. Ранее стало известно, что в Кургане российский паспорт получил гражданин Боснии и Герцеговины Ратко Самац. Он переехал в Курганскую область в 1999 году.

В Курганской области с конца октября 2023 года 136 иностранцев подали заявление на получение российского гражданства. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «В Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области обратились 136 человек. 43 из них имеют родителя — гражданина РФ, еще 20 заявителей имеют ребенка — гражданина РФ проживающих на территории РФ. Также обратились 11 участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — указано в сообщении. По итогам рассмотрения обращений гражданство России в регионе получили 42 человека. Иностранные граждане приносят присягу, обязуются соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. За нарушение присяги иностранца могут лишить гражданства. В декабре 2023 года гражданства России в Курганской области лишили четырех человек. Эти иностранцы обязаны покинуть Россию. Ранее стало известно, что в Кургане российский паспорт получил гражданин Боснии и Герцеговины Ратко Самац. Он переехал в Курганскую область в 1999 году.