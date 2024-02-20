В Курганской области на треть выросло число зарегистрированных мигрантов

20 февраля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Около 40% мигрантов занимаются строительством и обрабатывающим производством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в 2023 году на миграционный учет было поставлено более 12 тысяч мигрантов. Это на треть больше, чем в 2022 году. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «За 2023 год на миграционный учет в Курганской области поставлено свыше 12 тысяч иностранцев, что на треть больше, чем в 2022 году. По состоянию на начало текущего года у юридических лиц трудилось 1 678 иностранных работников, из которых около 40% заняты в строительстве и обрабатывающем производстве, еще 30% — в сельском хозяйстве и торговле», — указано в сообщении. В прошлом году сотрудники полиции выявили 2 373 административных правонарушения в сфере миграции, что на 19% больше чем в 2022 году. Представители УМВД отметили, что в 2023 году в два раза больше было выдворено и депортировано иностранных граждан, и в три раза чаще закрывали въезд на территорию России иностранным гражданам, которые не желали соблюдать законодательство в сфере миграции. В отношении иностранцев, которые работали без патентов полицейские составили 158 административных протоколов, а в отношении работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигрантов — 146 протоколов. Ранее стало известно, что с конца октября 136 иностранцев подали заявление на получение российского гражданства. 42 из них получили гражданство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области в 2023 году на миграционный учет было поставлено более 12 тысяч мигрантов. Это на треть больше, чем в 2022 году. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «За 2023 год на миграционный учет в Курганской области поставлено свыше 12 тысяч иностранцев, что на треть больше, чем в 2022 году. По состоянию на начало текущего года у юридических лиц трудилось 1 678 иностранных работников, из которых около 40% заняты в строительстве и обрабатывающем производстве, еще 30% — в сельском хозяйстве и торговле», — указано в сообщении. В прошлом году сотрудники полиции выявили 2 373 административных правонарушения в сфере миграции, что на 19% больше чем в 2022 году. Представители УМВД отметили, что в 2023 году в два раза больше было выдворено и депортировано иностранных граждан, и в три раза чаще закрывали въезд на территорию России иностранным гражданам, которые не желали соблюдать законодательство в сфере миграции. В отношении иностранцев, которые работали без патентов полицейские составили 158 административных протоколов, а в отношении работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигрантов — 146 протоколов. Ранее стало известно, что с конца октября 136 иностранцев подали заявление на получение российского гражданства. 42 из них получили гражданство.