20 февраля 2024

Прокуратура обратила внимание на заброшенный дом в поселке ЯНАО

К бесхозному многоквартирному дому на Ямале закроют свободный доступ
© Служба новостей «URA.RU»
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Место сжигания таблеток в пос. Совхозный, заброшенный дом, разруха
Заброшенный дом угрожает жизни и здоровью детей Фото:

В поселке Тазовском (ЯНАО), возможно, ограничат свободный доступ к нежилому многоквартирному дому, который создает угрозу жизни и здоровью детей. Прокуратура внесла представление в адрес главы района Виктора Югая, сообщают в надзорном ведомстве округа.

«Установлено, что на протяжении длительного времени органами местного самоуправления Тазовского района не принимались меры по ограничению свободного доступа к заброшенному дому в п. Тазовский, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Надзорное ведомство внесло представление в адрес главы района Виктора Югая.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура округа защитила права жительницы Шурышкарского района, которой региональный департамент строительства и жилищной политики незаконно отказал во включении в список получателей социальной выплаты на приобретение жилья в Тюменской области. Директору департамента внесено представление.

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В поселке Тазовском (ЯНАО), возможно, ограничат свободный доступ к нежилому многоквартирному дому, который создает угрозу жизни и здоровью детей. Прокуратура внесла представление в адрес главы района Виктора Югая, сообщают в надзорном ведомстве округа. «Установлено, что на протяжении длительного времени органами местного самоуправления Тазовского района не принимались меры по ограничению свободного доступа к заброшенному дому в п. Тазовский, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Надзорное ведомство внесло представление в адрес главы района Виктора Югая. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура округа защитила права жительницы Шурышкарского района, которой региональный департамент строительства и жилищной политики незаконно отказал во включении в список получателей социальной выплаты на приобретение жилья в Тюменской области. Директору департамента внесено представление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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