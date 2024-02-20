Прокуратура обратила внимание на заброшенный дом в поселке ЯНАО

В поселке Тазовском (ЯНАО), возможно, ограничат свободный доступ к нежилому многоквартирному дому, который создает угрозу жизни и здоровью детей. Прокуратура внесла представление в адрес главы района Виктора Югая, сообщают в надзорном ведомстве округа.
«Установлено, что на протяжении длительного времени органами местного самоуправления Тазовского района не принимались меры по ограничению свободного доступа к заброшенному дому в п. Тазовский, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Надзорное ведомство внесло представление в адрес главы района Виктора Югая.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура округа защитила права жительницы Шурышкарского района, которой региональный департамент строительства и жилищной политики незаконно отказал во включении в список получателей социальной выплаты на приобретение жилья в Тюменской области. Директору департамента внесено представление.
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