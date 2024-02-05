В ЯНАО чиновники отказались заплатить женщине за переселение в Тюмень

В ЯНАО прокуратура выявила более трех тысяч нарушений жилищного законодательства
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Чиновники ЯНАО более 3 тысяч раз нарушили жилищные права ямальцев в 2023 году Фото:

В ЯНАО чиновники отказали в социальной выплате женщине, которая хотела приобрести жилье в Тюмени, она обратилась в надзорное ведомство и по представлению прокурора ее внесли в список. За 2023 год прокурорами выявлено более трех тысяч нарушений в сфере жилищного законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой округа защищены права жительницы Шурышкарского района, которой региональным департаментом строительства и жилищной политики незаконно отказано во включении в список получателей социальной выплаты на приобретение жилых помещений в Тюменской области. Директору департамента внесено представление, гражданка восстановлена в списке», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Всего за прошедший год обнаружено свыше трех тысяч различных нарушений законодательства, внесено 800 представлений. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлечено 625 человек, 118 лиц подвергнуты административному наказанию.

Прокуратура усилила надзор за соблюдением условий комфортного проживания ямальцев, в том числе и при переселении из аварийного жилья. Местные чиновники получали представления о проведении страховочных мероприятий в аварийных домах, а также о затягивании сроков переселения. Практически во всех случаях потребовалась судебная защита прав граждан, так как местные власти не спешили исполнять требования прокуроров.

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В ЯНАО чиновники отказали в социальной выплате женщине, которая хотела приобрести жилье в Тюмени, она обратилась в надзорное ведомство и по представлению прокурора ее внесли в список. За 2023 год прокурорами выявлено более трех тысяч нарушений в сфере жилищного законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой округа защищены права жительницы Шурышкарского района, которой региональным департаментом строительства и жилищной политики незаконно отказано во включении в список получателей социальной выплаты на приобретение жилых помещений в Тюменской области. Директору департамента внесено представление, гражданка восстановлена в списке», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Всего за прошедший год обнаружено свыше трех тысяч различных нарушений законодательства, внесено 800 представлений. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлечено 625 человек, 118 лиц подвергнуты административному наказанию. Прокуратура усилила надзор за соблюдением условий комфортного проживания ямальцев, в том числе и при переселении из аварийного жилья. Местные чиновники получали представления о проведении страховочных мероприятий в аварийных домах, а также о затягивании сроков переселения. Практически во всех случаях потребовалась судебная защита прав граждан, так как местные власти не спешили исполнять требования прокуроров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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