20 февраля 2024

В Тюмени построят дамбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, дамба, плотина, река тобол зимой
Сооружение появится к 2033 году (архивное фото) Фото:

В Тюмени построят дамбу в микрорайоне ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации. Сооружение появится к 2033 году.

«Планируемый объект: гидротехническое сооружение для защиты от затопления и подтопления „Водозаградительная дамба“. Сроки — 2023—2033 годы», — указано в документации.

Как ранее писало URA.RU, микрорайон ДОК ждет масштабная реновация. Здесь, помимо дамбы, также построят многоэтажные дома, школы, детские сады, библиотеку, пункт полиции. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. В микрорайоне проложат новые дороги и возведут мост, который соединит ДОК с заречной частью города.

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В Тюмени построят дамбу в микрорайоне ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации. Сооружение появится к 2033 году. «Планируемый объект: гидротехническое сооружение для защиты от затопления и подтопления „Водозаградительная дамба“. Сроки — 2023—2033 годы», — указано в документации. Как ранее писало URA.RU, микрорайон ДОК ждет масштабная реновация. Здесь, помимо дамбы, также построят многоэтажные дома, школы, детские сады, библиотеку, пункт полиции. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. В микрорайоне проложат новые дороги и возведут мост, который соединит ДОК с заречной частью города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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