В Тюмени построят дамбу в микрорайоне ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации. Сооружение появится к 2033 году.
«Планируемый объект: гидротехническое сооружение для защиты от затопления и подтопления „Водозаградительная дамба“. Сроки — 2023—2033 годы», — указано в документации.
Как ранее писало URA.RU, микрорайон ДОК ждет масштабная реновация. Здесь, помимо дамбы, также построят многоэтажные дома, школы, детские сады, библиотеку, пункт полиции. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. В микрорайоне проложат новые дороги и возведут мост, который соединит ДОК с заречной частью города.
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