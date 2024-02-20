В Тюмени построят дамбу

21 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Сооружение появится к 2033 году (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени построят дамбу в микрорайоне ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации. Сооружение появится к 2033 году. «Планируемый объект: гидротехническое сооружение для защиты от затопления и подтопления „Водозаградительная дамба“. Сроки — 2023—2033 годы», — указано в документации. Как ранее писало URA.RU, микрорайон ДОК ждет масштабная реновация. Здесь, помимо дамбы, также построят многоэтажные дома, школы, детские сады, библиотеку, пункт полиции. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. В микрорайоне проложат новые дороги и возведут мост, который соединит ДОК с заречной частью города.

В Тюмени построят дамбу в микрорайоне ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации. Сооружение появится к 2033 году. «Планируемый объект: гидротехническое сооружение для защиты от затопления и подтопления „Водозаградительная дамба“. Сроки — 2023—2033 годы», — указано в документации. Как ранее писало URA.RU, микрорайон ДОК ждет масштабная реновация. Здесь, помимо дамбы, также построят многоэтажные дома, школы, детские сады, библиотеку, пункт полиции. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. В микрорайоне проложат новые дороги и возведут мост, который соединит ДОК с заречной частью города.