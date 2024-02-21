В ЯНАО автобусный маршрут Тарко-Сале — Сывдарма с 26 февраля изменит расписание

Изменения внесены из-за отклонений движения автобуса от расписания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и отдаленным селом Сывдарма с 26 февраля будет ездить по новому расписанию. Об изменениях сообщили в окружном дептрансе.

«С 26 февраля 2024 г. вносятся изменения в расписание движения автобуса по маршруту Тарко-Сале — Сывдарма!» — сообщается в telegram-канале ведомства. Корректировки внесены во избежание отклонения движения автобуса от расписания.

С 26 февраля изменится и нумерация вышеуказанного направления, а также автобуса между Тарко-Сале и поселком Пуровск. Маршрут Тарко-Сале — Сывдарма изменит номер со 102 на 6, а маршрут Тарко-Сале — Пуровск изменит номер со 101 на 5.

Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО был запущен с 1 февраля 2024 года. Транспорт совершает рейсы регулярно в будние дни.