Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и отдаленным селом Сывдарма с 26 февраля будет ездить по новому расписанию. Об изменениях сообщили в окружном дептрансе.
«С 26 февраля 2024 г. вносятся изменения в расписание движения автобуса по маршруту Тарко-Сале — Сывдарма!» — сообщается в telegram-канале ведомства. Корректировки внесены во избежание отклонения движения автобуса от расписания.
С 26 февраля изменится и нумерация вышеуказанного направления, а также автобуса между Тарко-Сале и поселком Пуровск. Маршрут Тарко-Сале — Сывдарма изменит номер со 102 на 6, а маршрут Тарко-Сале — Пуровск изменит номер со 101 на 5.
Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО был запущен с 1 февраля 2024 года. Транспорт совершает рейсы регулярно в будние дни.
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