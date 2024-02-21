В ЯНАО изменится расписание нового автобусного маршрута. Скрин

В ЯНАО автобусный маршрут Тарко-Сале — Сывдарма с 26 февраля изменит расписание
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, автобус, общественный транспорт, дорога
Изменения внесены из-за отклонений движения автобуса от расписания Фото:

Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и отдаленным селом Сывдарма с 26 февраля будет ездить по новому расписанию. Об изменениях сообщили в окружном дептрансе.

«С 26 февраля 2024 г. вносятся изменения в расписание движения автобуса по маршруту Тарко-Сале — Сывдарма!» — сообщается в telegram-канале ведомства. Корректировки внесены во избежание отклонения движения автобуса от расписания.

С 26 февраля изменится и нумерация вышеуказанного направления, а также автобуса между Тарко-Сале и поселком Пуровск. Маршрут Тарко-Сале — Сывдарма изменит номер со 102 на 6, а маршрут Тарко-Сале — Пуровск изменит номер со 101 на 5.

Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО был запущен с 1 февраля 2024 года. Транспорт совершает рейсы регулярно в будние дни.

Новое расписание с 26 февраля автобуса между Тарко-Сале и Сывдармой
Новое расписание с 26 февраля автобуса между Тарко-Сале и Сывдармой

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Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и отдаленным селом Сывдарма с 26 февраля будет ездить по новому расписанию. Об изменениях сообщили в окружном дептрансе. «С 26 февраля 2024 г. вносятся изменения в расписание движения автобуса по маршруту Тарко-Сале — Сывдарма!» — сообщается в telegram-канале ведомства. Корректировки внесены во избежание отклонения движения автобуса от расписания. С 26 февраля изменится и нумерация вышеуказанного направления, а также автобуса между Тарко-Сале и поселком Пуровск. Маршрут Тарко-Сале — Сывдарма изменит номер со 102 на 6, а маршрут Тарко-Сале — Пуровск изменит номер со 101 на 5. Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО был запущен с 1 февраля 2024 года. Транспорт совершает рейсы регулярно в будние дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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