В США сравнили Путина с великим библейским воином

Foreign Affairs сравнило Путина с библейским Голиафом
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин продолжает двигаться к победе в украинском конфликте Фото:

Издание Foreign Affairs сравнило президента России Владимира Путина с Голиафом — «огромный филистимлянский воин, потомок великанов-рефаимов в Ветхом Завете». Российский лидер продолжает упорно сражаться, прорываясь к победе.

«Он [Путин] полон решимости продолжать идти вперед до тех пор, пока не сможет добиться победы. Итак, на данный момент Голиаф продолжает сражаться», — передает издание.

Спецоперация на Украине была начата с целью денацификации Украины, однако позже переросла в гибридную войну с коллективным Западом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин хотел донести позицию Москвы относительно конфликта в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, но западные лидеры лишь раскритиковали интервью российского лидера.

Профессор кафедры политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что страны НАТО и Евросоюза просто не хотят понять позицию РФ. По его словам, именно Запад ответственен за украинский кризис, из-за чего не заинтересован в точке зрения Москвы.

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Издание Foreign Affairs сравнило президента России Владимира Путина с Голиафом — «огромный филистимлянский воин, потомок великанов-рефаимов в Ветхом Завете». Российский лидер продолжает упорно сражаться, прорываясь к победе. «Он [Путин] полон решимости продолжать идти вперед до тех пор, пока не сможет добиться победы. Итак, на данный момент Голиаф продолжает сражаться», — передает издание. Спецоперация на Украине была начата с целью денацификации Украины, однако позже переросла в гибридную войну с коллективным Западом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин хотел донести позицию Москвы относительно конфликта в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, но западные лидеры лишь раскритиковали интервью российского лидера. Профессор кафедры политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что страны НАТО и Евросоюза просто не хотят понять позицию РФ. По его словам, именно Запад ответственен за украинский кризис, из-за чего не заинтересован в точке зрения Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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