Издание Foreign Affairs сравнило президента России Владимира Путина с Голиафом — «огромный филистимлянский воин, потомок великанов-рефаимов в Ветхом Завете». Российский лидер продолжает упорно сражаться, прорываясь к победе.
«Он [Путин] полон решимости продолжать идти вперед до тех пор, пока не сможет добиться победы. Итак, на данный момент Голиаф продолжает сражаться», — передает издание.
Спецоперация на Украине была начата с целью денацификации Украины, однако позже переросла в гибридную войну с коллективным Западом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин хотел донести позицию Москвы относительно конфликта в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, но западные лидеры лишь раскритиковали интервью российского лидера.
Профессор кафедры политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что страны НАТО и Евросоюза просто не хотят понять позицию РФ. По его словам, именно Запад ответственен за украинский кризис, из-за чего не заинтересован в точке зрения Москвы.
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