Global Times: на Западе не захотели понять Путина после интервью Карлсону

23 февраля 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

Интервью Владимира Путина (справа) Такеру Карлсону (слева) не повлияет на Запад, уверен Джон Миршаймер Фото: Пресс-служба президента РФ Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вряд ли повлияет на Запад. Об этом заявил профессор кафедры политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, западные страны ответственны за украинский кризис, поэтому не заинтересованы в позиции Москвы. «Совершенно очевидно, что интервью Такера Карлсона с Путиным практически не будет иметь никакого влияния на Западе. <…> Если вы посмотрите на реакцию Запада, то увидите, что не было никакого интереса положительно реагировать на что-либо, что говорил Путин», — сказал Джон Миршаймер в интервью The Global Times. Мишраймер также напомнил, что в 2014 году, когда на Украине начался майдан, профессор написал статью, в которой заявил, что именно Запад ответственен за кризис. «Я сказал, что главной причиной кризиса является расширение НАТО и, в более широком смысле, попытки Запада сделать Украину оплотом Запада на границах России», — уточнил профессор. Ранее Карлсон посетил Москву и взял интервью у Путина, в котором президент рассказал позицию России в конфликте на Украине. Беседа с российским лидером вызвала активные обсуждения на Западе, однако лидеры стран НАТО и Евросоюза негативно высказывались об этом интервью , передает Pravda.Ru. Политолог Владимир Корнилов уверен, что на Западе не могут аргументированно оппонировать Путину и от бессилия пытаются «взять общественность эмоциями». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вряд ли повлияет на Запад. Об этом заявил профессор кафедры политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, западные страны ответственны за украинский кризис, поэтому не заинтересованы в позиции Москвы. «Совершенно очевидно, что интервью Такера Карлсона с Путиным практически не будет иметь никакого влияния на Западе. <…> Если вы посмотрите на реакцию Запада, то увидите, что не было никакого интереса положительно реагировать на что-либо, что говорил Путин», — сказал Джон Миршаймер в интервью The Global Times. Мишраймер также напомнил, что в 2014 году, когда на Украине начался майдан, профессор написал статью, в которой заявил, что именно Запад ответственен за кризис. «Я сказал, что главной причиной кризиса является расширение НАТО и, в более широком смысле, попытки Запада сделать Украину оплотом Запада на границах России», — уточнил профессор. Ранее Карлсон посетил Москву и взял интервью у Путина, в котором президент рассказал позицию России в конфликте на Украине. Беседа с российским лидером вызвала активные обсуждения на Западе, однако лидеры стран НАТО и Евросоюза негативно высказывались об этом интервью, передает Pravda.Ru. Политолог Владимир Корнилов уверен, что на Западе не могут аргументированно оппонировать Путину и от бессилия пытаются «взять общественность эмоциями».