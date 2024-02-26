Холодильники и часы тюменских чиновников проверят по методике ФСБ

В Тюменской области технику, которую используют чиновники исполнительных органов власти, проверят на предмет прослушки, чтобы защитить секретную информацию, являющуюся гостайной. Исполнителя на соответствующие услуги ищут на сайте госзакупок.
«Услуги в области защиты информации включают в себя проведение спецпроверок технических средств по методикам ФСБ России, ФСТЭК России. Проверкам на наличие электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, подлежат 142 вида технических средств. Среди прочего — ноутбуки, мониторы, клавиатуры, телефоны, холодильники, часы, чайники, кофемашины и прочая техника», — говорится в документах закупки.
«Жучки» и прочую прослушку будут также искать в кофемашинах, модемах, колонках, фотоаппаратах, кондиционерах, сейфах, обогревателях и так далее. Заказчиком услуг выступает Главное управление специальных мероприятий Тюменской области. Оно, в числе прочего, отвечает за работу по обеспечению технической защиты информации, составляющей гостайну, в интересах правительства региона.
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