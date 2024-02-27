Обслуживание транспорта обойдется бюджету ЯНАО в 880 млн рублей

28 февраля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

На обслуживание муниципальных маршрутов в ЯНАО выделено 294 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Обслуживание госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2024 году обойдется бюджету Ямала почти в 880 млн рублей. Половина этих средств уйдет на приобретение боксов и иных помещений для автобусов, сообщают в правительстве округа. Как следует из документации, размещенной на сайте окружного правительства, в 2024 году на реализацию государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» будет затрачено 879,9 млн рублей. При этом приобретение боксов и иных помещений обойдется бюджету Ямала в 435,4 млн рублей. В окружном департаменте транспорта корреспонденту URA.RU пояснили, что боксы для автобусов появятся в 2024 году в городах Губкинском, Надым и Коротчаево. На организацию перевозок на муниципальных маршрутах выделено 294 млн рублей, на межмуниципальные — 31,9 млн рублей. Запланирована также субсидия на уплату лизинговых платежей за пассажирские автобусы — 112,1 млн рублей. В 2025 и 2026 годах расходы на реализацию программы составят 434,5 млн рублей и 419,1 млн рублей соответственно. В ЯНАО действует 103 регулярных автобусных маршрута — 91 муниципальный, 10 межмуниципальных и два межрегиональных. Ежедневно услугами перевозчиков пользуются 40 тысяч ямальцев. Пассажиропоток растет год от года. Если в 2021 году услугами общественного транспорта воспользовались 12,9 млн человек, в 2022 году — 14,3 млн человек, то в 2023 году — уже 16,4 млн человек. В программе отмечается также, что так называемый бесшовный пассажиропоток эффективно налажен в Новом Уренгое, где с января 2023 года организованы перевозки по регулярному автобусному маршруту в формате «Авиаэкспресс». Он соединяет авиасообщение с железнодорожным. Ранее URA.RU сообщало, что автобусный маршрут Тарко-Сале — Сывдарма с 26 февраля изменит расписание. Изменится и нумерация вышеуказанного направления, а также автобуса между Тарко-Сале и поселком Пуровск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обслуживание госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2024 году обойдется бюджету Ямала почти в 880 млн рублей. Половина этих средств уйдет на приобретение боксов и иных помещений для автобусов, сообщают в правительстве округа. Как следует из документации, размещенной на сайте окружного правительства, в 2024 году на реализацию государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» будет затрачено 879,9 млн рублей. При этом приобретение боксов и иных помещений обойдется бюджету Ямала в 435,4 млн рублей. В окружном департаменте транспорта корреспонденту URA.RU пояснили, что боксы для автобусов появятся в 2024 году в городах Губкинском, Надым и Коротчаево. На организацию перевозок на муниципальных маршрутах выделено 294 млн рублей, на межмуниципальные — 31,9 млн рублей. Запланирована также субсидия на уплату лизинговых платежей за пассажирские автобусы — 112,1 млн рублей. В 2025 и 2026 годах расходы на реализацию программы составят 434,5 млн рублей и 419,1 млн рублей соответственно. В ЯНАО действует 103 регулярных автобусных маршрута — 91 муниципальный, 10 межмуниципальных и два межрегиональных. Ежедневно услугами перевозчиков пользуются 40 тысяч ямальцев. Пассажиропоток растет год от года. Если в 2021 году услугами общественного транспорта воспользовались 12,9 млн человек, в 2022 году — 14,3 млн человек, то в 2023 году — уже 16,4 млн человек. В программе отмечается также, что так называемый бесшовный пассажиропоток эффективно налажен в Новом Уренгое, где с января 2023 года организованы перевозки по регулярному автобусному маршруту в формате «Авиаэкспресс». Он соединяет авиасообщение с железнодорожным. Ранее URA.RU сообщало, что автобусный маршрут Тарко-Сале — Сывдарма с 26 февраля изменит расписание. Изменится и нумерация вышеуказанного направления, а также автобуса между Тарко-Сале и поселком Пуровск.