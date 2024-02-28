28 февраля 2024

Послание Путина транслируют на большом экране в центре Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
В рамках послания Путин определил план экономического развития страны на несколько лет Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое проходит в эти минуты, транслируют в Тюмени на одном из самых крупных билбордов города. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Экран расположен на пересечении улиц Профсоюзная и Республики. На билборде транслируются основные тезисы с выступления Путина», — сообщил очевидец.

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в последний день зимы. В рамках своего выступления он анонсировал новый нацпроект и стратегии экономического развития страны.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое проходит в эти минуты, транслируют в Тюмени на одном из самых крупных билбордов города. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Экран расположен на пересечении улиц Профсоюзная и Республики. На билборде транслируются основные тезисы с выступления Путина», — сообщил очевидец. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в последний день зимы. В рамках своего выступления он анонсировал новый нацпроект и стратегии экономического развития страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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