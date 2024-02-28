Послание Путина транслируют на большом экране в центре Тюмени

29 февраля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

В рамках послания Путин определил план экономического развития страны на несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое проходит в эти минуты, транслируют в Тюмени на одном из самых крупных билбордов города. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Экран расположен на пересечении улиц Профсоюзная и Республики. На билборде транслируются основные тезисы с выступления Путина», — сообщил очевидец. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в последний день зимы. В рамках своего выступления он анонсировал новый нацпроект и стратегии экономического развития страны.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое проходит в эти минуты, транслируют в Тюмени на одном из самых крупных билбордов города. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Экран расположен на пересечении улиц Профсоюзная и Республики. На билборде транслируются основные тезисы с выступления Путина», — сообщил очевидец. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в последний день зимы. В рамках своего выступления он анонсировал новый нацпроект и стратегии экономического развития страны.