Послание Путина транслируют на большом экране в центре Тюмени

В рамках послания Путин определил план экономического развития страны на несколько лет
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое проходит в эти минуты, транслируют в Тюмени на одном из самых крупных билбордов города. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Экран расположен на пересечении улиц Профсоюзная и Республики. На билборде транслируются основные тезисы с выступления Путина», — сообщил очевидец.
Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в последний день зимы. В рамках своего выступления он анонсировал новый нацпроект и стратегии экономического развития страны.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.