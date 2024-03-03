Как тюменцам отправить детей в лагерь на каникулы

В Тюмени 5 марта начнется запись в детские лагеря на весенние смены

04 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Родителям необходимо 5 марта после 14:00 заполнить форму бронирования, указав там данные детей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области с 5 марта открывается запись в детские лагеря на весенние смены. Такая информация указана на официальном портале органов государственной власти региона. Чтобы получить бюджетную путевку, родителям необходимо заполнить специальную форму бронирования. «5 марта 2024 года начинается запись на прием к специалисту уполномоченной организации через сервис электронного бронирования в рамках реализации путевок на условиях софинансирования стоимости путевки за счет средств областного бюджета и средств родителей на весеннюю каникулярную смену 2024 года. Обращаем ваше внимание, что путевки будут доступны для записи после 14:00 часов в день записи», — сообщается на портале властей. Получить бюджетную путевку можно на смены в определенные лагеря: «Алые паруса» — 25—31 марта, 8,1 тысяч рублей (в рамка софинансирования);

«Витязь» — 24—30 марта, 9,6 тысяч;

«Серебряный бор» — 25—31 марта, 9,7 тысяч;

«Энергетик» — 25—31 марта, 9,7 тысяч;

«СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» в Заводоуковске — 23—29 марта, семь тысяч;

«Спутник» в Сорокинском районе — 24—31 марта, 3,9 тысячи;

«Русичи» в Викуловском поселении — 16—22 марта, 6,7 тысяч. Родителям необходимо 5 марта после 14:00 заполнить форму бронирования, указав там данные детей. После этого нужно оплатить путевку.

В Тюменской области с 5 марта открывается запись в детские лагеря на весенние смены. Такая информация указана на официальном портале органов государственной власти региона. Чтобы получить бюджетную путевку, родителям необходимо заполнить специальную форму бронирования. «5 марта 2024 года начинается запись на прием к специалисту уполномоченной организации через сервис электронного бронирования в рамках реализации путевок на условиях софинансирования стоимости путевки за счет средств областного бюджета и средств родителей на весеннюю каникулярную смену 2024 года. Обращаем ваше внимание, что путевки будут доступны для записи после 14:00 часов в день записи», — сообщается на портале властей. Получить бюджетную путевку можно на смены в определенные лагеря: Родителям необходимо 5 марта после 14:00 заполнить форму бронирования, указав там данные детей. После этого нужно оплатить путевку.