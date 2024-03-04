В уральском филиале Сбера сменился руководитель

Уральский банк Сбербанка возглавит Петр Колтыпин
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Петр Колтыпин возглавит уральский филиал Сбера Фото:

Председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин. Он вступит в должность в первых числах апреля. Об этом сообщает в пресс-службе уральского Сбера.

«Сбер продолжает реализовывать амбициозные планы по развитию своего бизнеса, и для эффективного достижения поставленных целей руководство Сбербанка приняло решение провести ротацию топ-менеджеров внутри структуры территориальных банков. Все кадровые назначения закрываются внутренними кандидатами и, по сути, являются переводом руководителей на работу в новый регион. Петр Колтыпин, ранее руководивший Волго-Вятским банком, возглавит Уральский банк», — говорится в сообщении.

Петр Колтыпин пришел работать в Сбербанк на позицию ведущего экономиста по основной экономической работе и кредитованию в Буденновске (Ставропольский край) в 1996 году, а уже в 1998 он стал руководителем отдела кредитования Сбербанка. С августа 2016 Колтыпин трудился на посту председателя Волго-Вятского банка Сбербанка. Суммарно Колтыпин работает в Сбербанке более 27 лет.

Ранее возглавлявший Уральский банк Сбербанка Дмитрий Суховерхов перейдет на пост председателя Северо-Западного банка Сбербанка. Суховерхов руководил уральским филиалом с конца 2020 года.

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Председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин. Он вступит в должность в первых числах апреля. Об этом сообщает в пресс-службе уральского Сбера. «Сбер продолжает реализовывать амбициозные планы по развитию своего бизнеса, и для эффективного достижения поставленных целей руководство Сбербанка приняло решение провести ротацию топ-менеджеров внутри структуры территориальных банков. Все кадровые назначения закрываются внутренними кандидатами и, по сути, являются переводом руководителей на работу в новый регион. Петр Колтыпин, ранее руководивший Волго-Вятским банком, возглавит Уральский банк», — говорится в сообщении. Петр Колтыпин пришел работать в Сбербанк на позицию ведущего экономиста по основной экономической работе и кредитованию в Буденновске (Ставропольский край) в 1996 году, а уже в 1998 он стал руководителем отдела кредитования Сбербанка. С августа 2016 Колтыпин трудился на посту председателя Волго-Вятского банка Сбербанка. Суммарно Колтыпин работает в Сбербанке более 27 лет. Ранее возглавлявший Уральский банк Сбербанка Дмитрий Суховерхов перейдет на пост председателя Северо-Западного банка Сбербанка. Суховерхов руководил уральским филиалом с конца 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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