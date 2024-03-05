05 марта 2024

В Тюменской области инвалид с сообщником похитили выплаты за выдуманные протезы

© Служба новостей «URA.RU»
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Государство возвращало инвалиду деньги за протезы, которые он не покупал Фото:

В Нижнетавдинском районе Тюменской области инвалид и его сообщник подделывали документы, по которым незаконно получали возмещение за покупку протезов, благодаря чему похитили из бюджета более 600 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Нижнетавдинском районе предан суду 45-летний житель села Средние Тарманы. Он вступил в сговор с инвалидом первой группы, после чего в период с августа 2022 года по январь 2023 года покупал документы, содержащие подложные сведения о приобретении инвалидом протезов предплечья, которые предоставлялись в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Взамен преступники получали компенсацию», — рассказали в прокуратуре.

Таким образом мужчины смогли похитить из бюджета более 600 000 рублей. Деньги они поделили между собой. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд, также заявлен иск на возмещение ущерба.

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В Нижнетавдинском районе Тюменской области инвалид и его сообщник подделывали документы, по которым незаконно получали возмещение за покупку протезов, благодаря чему похитили из бюджета более 600 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В Нижнетавдинском районе предан суду 45-летний житель села Средние Тарманы. Он вступил в сговор с инвалидом первой группы, после чего в период с августа 2022 года по январь 2023 года покупал документы, содержащие подложные сведения о приобретении инвалидом протезов предплечья, которые предоставлялись в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Взамен преступники получали компенсацию», — рассказали в прокуратуре. Таким образом мужчины смогли похитить из бюджета более 600 000 рублей. Деньги они поделили между собой. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд, также заявлен иск на возмещение ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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