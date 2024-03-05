В Тюменской области инвалид с сообщником похитили выплаты за выдуманные протезы

06 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Государство возвращало инвалиду деньги за протезы, которые он не покупал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнетавдинском районе Тюменской области инвалид и его сообщник подделывали документы, по которым незаконно получали возмещение за покупку протезов, благодаря чему похитили из бюджета более 600 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В Нижнетавдинском районе предан суду 45-летний житель села Средние Тарманы. Он вступил в сговор с инвалидом первой группы, после чего в период с августа 2022 года по январь 2023 года покупал документы, содержащие подложные сведения о приобретении инвалидом протезов предплечья, которые предоставлялись в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Взамен преступники получали компенсацию», — рассказали в прокуратуре. Таким образом мужчины смогли похитить из бюджета более 600 000 рублей. Деньги они поделили между собой. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд, также заявлен иск на возмещение ущерба.

В Нижнетавдинском районе Тюменской области инвалид и его сообщник подделывали документы, по которым незаконно получали возмещение за покупку протезов, благодаря чему похитили из бюджета более 600 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В Нижнетавдинском районе предан суду 45-летний житель села Средние Тарманы. Он вступил в сговор с инвалидом первой группы, после чего в период с августа 2022 года по январь 2023 года покупал документы, содержащие подложные сведения о приобретении инвалидом протезов предплечья, которые предоставлялись в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Взамен преступники получали компенсацию», — рассказали в прокуратуре. Таким образом мужчины смогли похитить из бюджета более 600 000 рублей. Деньги они поделили между собой. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд, также заявлен иск на возмещение ущерба.