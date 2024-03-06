Где в Тюмени дешево отдохнуть на горячих источниках 8 Марта

Термальные комплексы Тюмени подняли цены в праздничные выходные

На термальных курортах в праздничные выходные ожидается ажиотаж среди горожан и гостей города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские термальные комплексы буду принимать гостей по праздничному тарифу. Цены увеличились в среднем на 20%. URA.RU сделало подборку, на каких горячих источниках выгоднее всего отдохнуть в праздничные выходные.

Самая низкая стоимость посещения горячих источников в Тюмени в комплексах «Советский». Цена входного билета на одного взрослого на сутки составляет 600 рублей.

Следующая цена по возрастанию — 1 000 рублей. За такую стоимость ждут гостей в центрах «Аван» и «Сосновый бор». Единенный нюанс — время посещения: за идентичную сумму в «Аване» можно находиться четыре часа, в «Сосновом бору» — на час меньше.

Чуть дороже обойдется горожанам пребывание на базе отдыха «Волна». Четырехчасовое посещение в горячем источнике будет стоить 1 200 рублей на одного взрослого.

Больше, чем в два раза будет стоить посещение спа-комплекса «ЛетоЛето». Пятичасовое пребывание на территории обойдется горожанам в 2 800 рублей.

Самый дорогой курорт из нашей подборки — эко-парк «Тайга». Трехчасовое посещение будет стоить тюменцам 3 000 рублей.