Где в Тюмени дешево отдохнуть на горячих источниках 8 Марта

Термальные комплексы Тюмени подняли цены в праздничные выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
На термальных курортах в праздничные выходные ожидается ажиотаж среди горожан и гостей города Фото:

Тюменские термальные комплексы буду принимать гостей по праздничному тарифу. Цены увеличились в среднем на 20%. URA.RU сделало подборку, на каких горячих источниках выгоднее всего отдохнуть в праздничные выходные.

Самая низкая стоимость посещения горячих источников в Тюмени в комплексах «Советский». Цена входного билета на одного взрослого на сутки составляет 600 рублей.

Следующая цена по возрастанию — 1 000 рублей. За такую стоимость ждут гостей в центрах «Аван» и «Сосновый бор». Единенный нюанс — время посещения: за идентичную сумму в «Аване» можно находиться четыре часа, в «Сосновом бору» — на час меньше.

Чуть дороже обойдется горожанам пребывание на базе отдыха «Волна». Четырехчасовое посещение в горячем источнике будет стоить 1 200 рублей на одного взрослого.

Больше, чем в два раза будет стоить посещение спа-комплекса «ЛетоЛето». Пятичасовое пребывание на территории обойдется горожанам в 2 800 рублей.

Самый дорогой курорт из нашей подборки — эко-парк «Тайга». Трехчасовое посещение будет стоить тюменцам 3 000 рублей.

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Тюменские термальные комплексы буду принимать гостей по праздничному тарифу. Цены увеличились в среднем на 20%. URA.RU сделало подборку, на каких горячих источниках выгоднее всего отдохнуть в праздничные выходные. Самая низкая стоимость посещения горячих источников в Тюмени в комплексах «Советский». Цена входного билета на одного взрослого на сутки составляет 600 рублей. Следующая цена по возрастанию — 1 000 рублей. За такую стоимость ждут гостей в центрах «Аван» и «Сосновый бор». Единенный нюанс — время посещения: за идентичную сумму в «Аване» можно находиться четыре часа, в «Сосновом бору» — на час меньше. Чуть дороже обойдется горожанам пребывание на базе отдыха «Волна». Четырехчасовое посещение в горячем источнике будет стоить 1 200 рублей на одного взрослого. Больше, чем в два раза будет стоить посещение спа-комплекса «ЛетоЛето». Пятичасовое пребывание на территории обойдется горожанам в 2 800 рублей. Самый дорогой курорт из нашей подборки — эко-парк «Тайга». Трехчасовое посещение будет стоить тюменцам 3 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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