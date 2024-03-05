Тюменцы традиционно начнут выпекать блины, отмечая праздник Масленицы в понедельник 11 марта. Редакция URA.RU составила список событий на юге региона, где можно интересно проводить зиму.
Тюмень
Кулачные бои, старинные сибирские забавы и интерактивные русские забавы предлагают тюменцам на базе отдыха «Хутор Кречет». Организаторы обещают, что для атмосферы среди посетителей будут настоящие казаки.
В тюменском «Казачьем подворье» в масленичную неделю пройдут смотрины невест и состязания женихов. Также горожане попробуют там блины с разными видами начинок.
Сжечь чучело Масленицы тюменцам обещают на базе отдыха «Верхний бор». В ожидании исполнения главного ритуала организаторы предлагают забраться зрителям на высокий масленичный столб за призом.
Тобольск
В музейном комплексе «Абалак» гостей будут развлекать народными песнями, хороводами и ярмаркой тобольских мастеров. В программу входят угощение блинами, а также необычными сибирскими травяными чаями. Посетителям обещают сжигание чучела Масленицы.
Ялуторовск
На территории Ялуторовского острога для гостей пройдет интерактивная программа «Осторожная Комоедица». Туристам предлагают окунуться в быт купцов XIX века, попробовать блины по старинным рецептам и изготовить на память купеческий талисман.
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