Актриса Марина Федункив проверит семью из Екатеринбурга на сплочение. Фото

Екатеринбуржцы стали участниками шоу «Моя жена рулит» с Мариной Федункив

07 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Илья и Анна Косухины претендуют на 100 тысяч рублей Фото предоставлено телеканалом «Суббота» Илья и Анна Косухины из Екатеринбурга приняли участие в кулинарном шоу «Моя жена рулит». Ведущими программы стали пермская актриса Марина Федункив и шеф-повар ресторана Christian, итальянец Кристиан Лоренцини. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Суббота». Илья выступает с экстрим-шоу на мероприятиях, а его жена Анна работает фитнес-тренером. Пара вместе шесть лет, за это время у них появилось двое детей. Вместе им предстоит показать себя сплоченной командой: мужчина должен приготовить сложное блюдо по рецепту шеф-повара, а женщина — «рулить» процессом через наушник. В новом выпуске екатеринбуржцы попытаются повторить рецепт кулинара и выиграть 100 тысяч рублей. Выпуск выйдет вечером 7 марта на «Субботе». Ранее психолог-сексолог из Екатеринбурга стала участницей шоу «Это нормально?». Ведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дибров вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян.

Илья и Анна Косухины из Екатеринбурга приняли участие в кулинарном шоу «Моя жена рулит». Ведущими программы стали пермская актриса Марина Федункив и шеф-повар ресторана Christian, итальянец Кристиан Лоренцини. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Суббота». Илья выступает с экстрим-шоу на мероприятиях, а его жена Анна работает фитнес-тренером. Пара вместе шесть лет, за это время у них появилось двое детей. Вместе им предстоит показать себя сплоченной командой: мужчина должен приготовить сложное блюдо по рецепту шеф-повара, а женщина — «рулить» процессом через наушник. В новом выпуске екатеринбуржцы попытаются повторить рецепт кулинара и выиграть 100 тысяч рублей. Выпуск выйдет вечером 7 марта на «Субботе». Ранее психолог-сексолог из Екатеринбурга стала участницей шоу «Это нормально?». Ведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дибров вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян.