Сексолог из Екатеринбурга поспорила с Анфисой Чеховой о дружбе мужчин и женщин

Психолог-сексолог из Екатеринбурга Екатерина Гаврилюк с детства общается с парнями, потому она считает, что дружба между мужчиной и женщиной существует. По ее мнению, ночевать у друга другого пола — вполне нормальная история. Об этом девушка заявила в новом выпуске шоу «Это нормально?», рассказали URA.RU на телеканале ТНТ.
«Мне не было страшно или волнительно делиться своими мыслями, потому что я живу с этим мнением много лет. И для меня его трансляция на маленькую аудиторию не отличается от трансляции на всю страну. У меня не было задачи доказать свою правоту. Но у нас получилась приятная дискуссия», — поделилась эмоциями Екатерина. Шоу с ней можно будет увидеть 6 марта на ТНТ.
Также она рассказала, что съемки «Это нормально?», где среди гостей студии были Анфиса Чехова, Маша Малиновская и Николай Сердюков, вызвали у нее восторг. Девушке было интересно посмотреть на съемочный процесс шоу, и она призналась, что для нее это было классным приключением.
Шоу «Это нормально?» представляет уникальный формат, которого еще не было на российском ТВ. Ведущие, Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян.
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