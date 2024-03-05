Сексолог из Екатеринбурга поспорила с Анфисой Чеховой о дружбе мужчин и женщин

Психолог-сексолог из Екатеринбурга стала участницей шоу «Это нормально?»

06 марта 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Екатерина Гаврилюк призналась, что ей было интересно посмотреть на шоу изнутри Фото предоставлено телеканалом ТНТ Психолог-сексолог из Екатеринбурга Екатерина Гаврилюк с детства общается с парнями, потому она считает, что дружба между мужчиной и женщиной существует. По ее мнению, ночевать у друга другого пола — вполне нормальная история. Об этом девушка заявила в новом выпуске шоу «Это нормально?», рассказали URA.RU на телеканале ТНТ. «Мне не было страшно или волнительно делиться своими мыслями, потому что я живу с этим мнением много лет. И для меня его трансляция на маленькую аудиторию не отличается от трансляции на всю страну. У меня не было задачи доказать свою правоту. Но у нас получилась приятная дискуссия», — поделилась эмоциями Екатерина. Шоу с ней можно будет увидеть 6 марта на ТНТ. Также она рассказала, что съемки «Это нормально?», где среди гостей студии были Анфиса Чехова, Маша Малиновская и Николай Сердюков, вызвали у нее восторг. Девушке было интересно посмотреть на съемочный процесс шоу, и она призналась, что для нее это было классным приключением. Шоу «Это нормально?» представляет уникальный формат, которого еще не было на российском ТВ. Ведущие, Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян.

Психолог-сексолог из Екатеринбурга Екатерина Гаврилюк с детства общается с парнями, потому она считает, что дружба между мужчиной и женщиной существует. По ее мнению, ночевать у друга другого пола — вполне нормальная история. Об этом девушка заявила в новом выпуске шоу «Это нормально?», рассказали URA.RU на телеканале ТНТ. «Мне не было страшно или волнительно делиться своими мыслями, потому что я живу с этим мнением много лет. И для меня его трансляция на маленькую аудиторию не отличается от трансляции на всю страну. У меня не было задачи доказать свою правоту. Но у нас получилась приятная дискуссия», — поделилась эмоциями Екатерина. Шоу с ней можно будет увидеть 6 марта на ТНТ. Также она рассказала, что съемки «Это нормально?», где среди гостей студии были Анфиса Чехова, Маша Малиновская и Николай Сердюков, вызвали у нее восторг. Девушке было интересно посмотреть на съемочный процесс шоу, и она призналась, что для нее это было классным приключением. Шоу «Это нормально?» представляет уникальный формат, которого еще не было на российском ТВ. Ведущие, Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян.