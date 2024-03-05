05 марта 2024

Сексолог из Екатеринбурга поспорила с Анфисой Чеховой о дружбе мужчин и женщин

Психолог-сексолог из Екатеринбурга стала участницей шоу «Это нормально?»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Гаврилюк призналась, что ей было интересно посмотреть на шоу изнутри
Екатерина Гаврилюк призналась, что ей было интересно посмотреть на шоу изнутри

Психолог-сексолог из Екатеринбурга Екатерина Гаврилюк с детства общается с парнями, потому она считает, что дружба между мужчиной и женщиной существует. По ее мнению, ночевать у друга другого пола — вполне нормальная история. Об этом девушка заявила в новом выпуске шоу «Это нормально?», рассказали URA.RU на телеканале ТНТ.

«Мне не было страшно или волнительно делиться своими мыслями, потому что я живу с этим мнением много лет. И для меня его трансляция на маленькую аудиторию не отличается от трансляции на всю страну. У меня не было задачи доказать свою правоту. Но у нас получилась приятная дискуссия», — поделилась эмоциями Екатерина. Шоу с ней можно будет увидеть 6 марта на ТНТ.

Также она рассказала, что съемки «Это нормально?», где среди гостей студии были Анфиса Чехова, Маша Малиновская и Николай Сердюков, вызвали у нее восторг. Девушке было интересно посмотреть на съемочный процесс шоу, и она призналась, что для нее это было классным приключением.

Шоу «Это нормально?» представляет уникальный формат, которого еще не было на российском ТВ. Ведущие, Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян.

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Психолог-сексолог из Екатеринбурга Екатерина Гаврилюк с детства общается с парнями, потому она считает, что дружба между мужчиной и женщиной существует. По ее мнению, ночевать у друга другого пола — вполне нормальная история. Об этом девушка заявила в новом выпуске шоу «Это нормально?», рассказали URA.RU на телеканале ТНТ. «Мне не было страшно или волнительно делиться своими мыслями, потому что я живу с этим мнением много лет. И для меня его трансляция на маленькую аудиторию не отличается от трансляции на всю страну. У меня не было задачи доказать свою правоту. Но у нас получилась приятная дискуссия», — поделилась эмоциями Екатерина. Шоу с ней можно будет увидеть 6 марта на ТНТ. Также она рассказала, что съемки «Это нормально?», где среди гостей студии были Анфиса Чехова, Маша Малиновская и Николай Сердюков, вызвали у нее восторг. Девушке было интересно посмотреть на съемочный процесс шоу, и она призналась, что для нее это было классным приключением. Шоу «Это нормально?» представляет уникальный формат, которого еще не было на российском ТВ. Ведущие, Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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