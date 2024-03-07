Бывший завод IKEA получит 1,8 млрд рублей от госфонда на замену плит из Италии

07 марта 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Компания, владеющая заводом IKEA, получит 1,8 миллиарда рублей для производства мебельных плит Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Экстраверт», владеющая бывшим заводом IKEA в Новгородской области, получит финансирование в размере 1,8 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) для производства мебельных плит, которые ранее не выпускались в России. Об этом сообщил директор ФРП Роман Петруца. «Экстраверт» получит 1,8 миллиарда рублей от ФРП на производство новых для России мебельных плит. Общий бюджетный проект составляет около 2,3 миллиардов», — передает слова Петруцы РБК. Он добавил, что новые мебельные плиты будут представлены в 150 коллекциях декора и современного применения в производстве различной мебели, включая гардеробные, кухни, стеллажи и шкафы. На заводе ожидают, что около 70% объема произведенной продукции будет производиться другим производителем. Таким образом, новое производство не только расширит ассортимент российской мебельной отрасли, но и станет значимым поставщиком комплектующих для других компаний, заключил Петруца. В марте 2022 года IKEA приостановила продажи в России из-за СВО на Украине, а в июне сообщила о сокращении бизнеса в РФ, увольнениях и продаже фабрик. Проведя финальную распродажу, компания завершила процесс в августе. Несмотря на это, поставки товаров IKEA в Россию продолжались.

Компания «Экстраверт», владеющая бывшим заводом IKEA в Новгородской области, получит финансирование в размере 1,8 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) для производства мебельных плит, которые ранее не выпускались в России. Об этом сообщил директор ФРП Роман Петруца. «Экстраверт» получит 1,8 миллиарда рублей от ФРП на производство новых для России мебельных плит. Общий бюджетный проект составляет около 2,3 миллиардов», — передает слова Петруцы РБК. Он добавил, что новые мебельные плиты будут представлены в 150 коллекциях декора и современного применения в производстве различной мебели, включая гардеробные, кухни, стеллажи и шкафы. На заводе ожидают, что около 70% объема произведенной продукции будет производиться другим производителем. Таким образом, новое производство не только расширит ассортимент российской мебельной отрасли, но и станет значимым поставщиком комплектующих для других компаний, заключил Петруца. В марте 2022 года IKEA приостановила продажи в России из-за СВО на Украине, а в июне сообщила о сокращении бизнеса в РФ, увольнениях и продаже фабрик. Проведя финальную распродажу, компания завершила процесс в августе. Несмотря на это, поставки товаров IKEA в Россию продолжались.