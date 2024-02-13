Силовиков заподозрили в вымогательстве у бизнесмена, отсудившего 25 млрд у IKEA

РБК: экс-сотрудники ФСБ и СК пытались украсть у бизнесмена 3,7 миллиарда рублей

13 февраля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

В 2010 году Константин Пономарев выиграл суд у IKEA Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета России находятся под подозрением в связи с хищением 3,7 миллиарда рублей у бизнесмена Константина Пономарева. Об этом сообщает РБК. Ранее Пономарев остудил у IKEA 25 миллиардов рублей. «Идет расследование уголовного дела, состоящее из нескольких эпизодов. Подозреваемыми проходят экс-сотрудники ФСБ и СК, пытавшиеся получить от Пономарева 3,7 миллиарда рублей за отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов», — сообщает РБК со ссылкой на источники. Другой информатор заявил, что под проверкой также находятся силовики, арестованные в ноябре по делу Merlion. Тогда сотрудники управления ФСБ были пойманы на передаче взятки компании Merlion. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Ранее СК сообщал, что против Merlion действовала криминальное общество. До этого Пономарев выиграл суд у IKEA. Компания заплатила ему 25 миллиардов рублей. Это был долг за аренду электрогенераторов, которые стояли в магазинах. В 2019 году Пономарева отправили на десять лет в колонию из-за неуплаты налогов.

Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета России находятся под подозрением в связи с хищением 3,7 миллиарда рублей у бизнесмена Константина Пономарева. Об этом сообщает РБК. Ранее Пономарев остудил у IKEA 25 миллиардов рублей. «Идет расследование уголовного дела, состоящее из нескольких эпизодов. Подозреваемыми проходят экс-сотрудники ФСБ и СК, пытавшиеся получить от Пономарева 3,7 миллиарда рублей за отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов», — сообщает РБК со ссылкой на источники. Другой информатор заявил, что под проверкой также находятся силовики, арестованные в ноябре по делу Merlion. Тогда сотрудники управления ФСБ были пойманы на передаче взятки компании Merlion. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Ранее СК сообщал, что против Merlion действовала криминальное общество. До этого Пономарев выиграл суд у IKEA. Компания заплатила ему 25 миллиардов рублей. Это был долг за аренду электрогенераторов, которые стояли в магазинах. В 2019 году Пономарева отправили на десять лет в колонию из-за неуплаты налогов.