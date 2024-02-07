IKEA оставила «крючок» для возвращения в Россию

Нидерландская торговая сеть IKEA продлила право на товарный знак в России. Соответствующее обращение было направлено в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Причем заявка была отправлена еще в августе прошлого года.
«Правообладатель: Интер IKEA. <…> Дата подачи заявки: 01.08.2023», — отмечается в заявке. Документ опубликован Mash. В нем также обозначен логотип компании, известный в России — с желтыми буквами на синем фоне.
IKEA покинула российский рынок в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине. Уже спустя год бывшие менеджеры компании пообещали выпускать мебель под собственным брендом в России. Российские компании по изготовлению мебели также начали охватывать свободный рынок.
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