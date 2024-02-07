IKEA оставила «крючок» для возвращения в Россию

IKEA продлила право на товарный знак в России
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Частичное открытие IKEA. Екатеринбург, икеа, ikea
IKEA продлила право на товарный знак в России Фото:

Нидерландская торговая сеть IKEA продлила право на товарный знак в России. Соответствующее обращение было направлено в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Причем заявка была отправлена еще в августе прошлого года.

«Правообладатель: Интер IKEA. <…> Дата подачи заявки: 01.08.2023», — отмечается в заявке. Документ опубликован Mash. В нем также обозначен логотип компании, известный в России — с желтыми буквами на синем фоне.

IKEA покинула российский рынок в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине. Уже спустя год бывшие менеджеры компании пообещали выпускать мебель под собственным брендом в России. Российские компании по изготовлению мебели также начали охватывать свободный рынок.

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Нидерландская торговая сеть IKEA продлила право на товарный знак в России. Соответствующее обращение было направлено в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Причем заявка была отправлена еще в августе прошлого года. «Правообладатель: Интер IKEA. <…> Дата подачи заявки: 01.08.2023», — отмечается в заявке. Документ опубликован Mash. В нем также обозначен логотип компании, известный в России — с желтыми буквами на синем фоне. IKEA покинула российский рынок в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине. Уже спустя год бывшие менеджеры компании пообещали выпускать мебель под собственным брендом в России. Российские компании по изготовлению мебели также начали охватывать свободный рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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