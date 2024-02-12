В Раде обвинили Зеленского в зачистках

В Верховной Раде Украины назвали перестановки в командовании зачисткой. Так их охарактеризовала депутат Ирина Геращенко.
«Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения — это сплошной провал», — высказалась Геращенко в своем telegram-канале. Она также выразила недовольство тем, что смена руководства ВСУ произошла без объяснений и выразила надежду, что те, кто принимал решение, наладят координацию между руководителями и их подразделениями.
После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Кроме того, бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев поделился, что узнал о своей отставке из сообщений в СМИ.
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