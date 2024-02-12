В Раде обвинили Зеленского в зачистках

Депутат Рады Геращенко назвала перестановки в ВСУ зачисткой
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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко выразила недовольство тем, что смена руководства ВСУ произошла без объяснений Фото:
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В Верховной Раде Украины назвали перестановки в командовании зачисткой. Так их охарактеризовала депутат Ирина Геращенко.

«Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения — это сплошной провал», — высказалась Геращенко в своем telegram-канале. Она также выразила недовольство тем, что смена руководства ВСУ произошла без объяснений и выразила надежду, что те, кто принимал решение, наладят координацию между руководителями и их подразделениями.

После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Кроме того, бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев поделился, что узнал о своей отставке из сообщений в СМИ.

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В Верховной Раде Украины назвали перестановки в командовании зачисткой. Так их охарактеризовала депутат Ирина Геращенко. «Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения — это сплошной провал», — высказалась Геращенко в своем telegram-канале. Она также выразила недовольство тем, что смена руководства ВСУ произошла без объяснений и выразила надежду, что те, кто принимал решение, наладят координацию между руководителями и их подразделениями. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Кроме того, бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев поделился, что узнал о своей отставке из сообщений в СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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