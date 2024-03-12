Тюменские единороссы устроили митинг для поднятия явки

В Тюмени прошел форум — концерт «Единство Народа»

Форум — концерт «Единство Народа» был организован партией «Единая Россия» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Представители тюменской «Единой России» устроили форум-концерт «Единство Народа» на центральной площади Тюмени, где призвали к объедению общества. Митинг, организованный для поднятия явки, посетил политический бомонд региона: мэр города Руслан Кухарук, секретарь ЕР Андрей Артюхов, спикеры городской и областной дум, депутаты и топ-чиновники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы все, граждане России будем вместе защищать нашу свободу. Наше право на мирную и достойную жизнь», — сказал во время своей речи секретарь тюменского отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

На концерте выступили различные творческие коллективы Тюмени. Кроме того, во время митинга в прямом эфире подключился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский избирком дал прогнозы по явке на выборы президента РФ. Тогда порядка 80% опрошенных сообщило о намерении принять участие в выборах, которые пройдут в России с 15 по 17 марта.