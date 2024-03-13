Тюменцы весь год будут слушать джазовых музыкантов со всей России

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Прогулка по городу, с админами паблика Архитектурные излишества. Тюмень, окна, улица дзержинского, наличники
Большой джазовый фестиваль пройдет в июне на пешеходной улице Дзержинского среди памятников архитектуры Фото:

В Тюмени в 2024 проведут сразу несколько концертов и фестивалей, где прозвучит российский джаз. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, ближайшее джазовое событие в Тюмени — приезд ансамбля «Мелодия».

«Мы мало охватывали такое направление, как джаз. И в этом году эта музыка стала нам интересна, поэтому мы проведем сразу же несколько больших фестивалей и концертов. В марте к нам московский джазовый оркестр „Мелодия“, который был основан еще в 1973 году. В июне пройдет бесплатный джазовый фестиваль на пешеходной улице Дзержинского. А в октябре приедет джазовый музыкант Юрий Бутман», — раcсказала URA.RU директор регионального департамента культуры.

Часть выступление российских джазовых музыкантов в июне пройдет и на тюменской набережной реки Туры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 — 17 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна».

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В Тюмени в 2024 проведут сразу несколько концертов и фестивалей, где прозвучит российский джаз. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, ближайшее джазовое событие в Тюмени — приезд ансамбля «Мелодия». «Мы мало охватывали такое направление, как джаз. И в этом году эта музыка стала нам интересна, поэтому мы проведем сразу же несколько больших фестивалей и концертов. В марте к нам московский джазовый оркестр „Мелодия“, который был основан еще в 1973 году. В июне пройдет бесплатный джазовый фестиваль на пешеходной улице Дзержинского. А в октябре приедет джазовый музыкант Юрий Бутман», — раcсказала URA.RU директор регионального департамента культуры. Часть выступление российских джазовых музыкантов в июне пройдет и на тюменской набережной реки Туры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 — 17 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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