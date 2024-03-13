Тюменцы весь год будут слушать джазовых музыкантов со всей России

В Тюмени в 2024 проведут сразу несколько концертов и фестивалей, где прозвучит российский джаз. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, ближайшее джазовое событие в Тюмени — приезд ансамбля «Мелодия».
«Мы мало охватывали такое направление, как джаз. И в этом году эта музыка стала нам интересна, поэтому мы проведем сразу же несколько больших фестивалей и концертов. В марте к нам московский джазовый оркестр „Мелодия“, который был основан еще в 1973 году. В июне пройдет бесплатный джазовый фестиваль на пешеходной улице Дзержинского. А в октябре приедет джазовый музыкант Юрий Бутман», — раcсказала URA.RU директор регионального департамента культуры.
Часть выступление российских джазовых музыкантов в июне пройдет и на тюменской набережной реки Туры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 — 17 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна».
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