Тюменцы весь год будут слушать джазовых музыкантов со всей России

13 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Большой джазовый фестиваль пройдет в июне на пешеходной улице Дзержинского среди памятников архитектуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в 2024 проведут сразу несколько концертов и фестивалей, где прозвучит российский джаз. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, ближайшее джазовое событие в Тюмени — приезд ансамбля «Мелодия». «Мы мало охватывали такое направление, как джаз. И в этом году эта музыка стала нам интересна, поэтому мы проведем сразу же несколько больших фестивалей и концертов. В марте к нам московский джазовый оркестр „Мелодия“, который был основан еще в 1973 году. В июне пройдет бесплатный джазовый фестиваль на пешеходной улице Дзержинского. А в октябре приедет джазовый музыкант Юрий Бутман», — раcсказала URA.RU директор регионального департамента культуры. Часть выступление российских джазовых музыкантов в июне пройдет и на тюменской набережной реки Туры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 — 17 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в 2024 проведут сразу несколько концертов и фестивалей, где прозвучит российский джаз. Как рассказала URA.RU директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, ближайшее джазовое событие в Тюмени — приезд ансамбля «Мелодия». «Мы мало охватывали такое направление, как джаз. И в этом году эта музыка стала нам интересна, поэтому мы проведем сразу же несколько больших фестивалей и концертов. В марте к нам московский джазовый оркестр „Мелодия“, который был основан еще в 1973 году. В июне пройдет бесплатный джазовый фестиваль на пешеходной улице Дзержинского. А в октябре приедет джазовый музыкант Юрий Бутман», — раcсказала URA.RU директор регионального департамента культуры. Часть выступление российских джазовых музыкантов в июне пройдет и на тюменской набережной реки Туры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 — 17 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна».