Татарский «Нефтяник» победил ХК «Зауралье» во втором матче серии плей-офф ВХЛ. Видео

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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» проиграл второй матч «Нефтянику» Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл «Нефтянику» из Татарстана во втором матче плей-офф Кубка Петрова. Счет встречи: 1:4. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«ХК „Зауралье“ проиграл дома „Нефтянику“ из Татарстана со счетом 1:4. Счет в серии: 1:1», — передает корреспондент.

Первую шайбу в матче забросили хозяева льда. У «Зауралья» отличился Тимур Закиров. До окончания первого периода у «Нефтяника» забил Дмитрий Кателевский. Во втором периоде гости сумели еще дважды распечатать ворота курганцев. В татарской команде забили Александр Локтев и Артем Воронин, доведя счет до 1:3. В заключительной двадцатиминутке встречи альметьевцы увеличили свое преимущество. За «Нефтяник» забил Артур Бровкин.

В первом матче ХК «Зауралье» обыграл «Нефтяник» со счетом 2:1. Победу курганцам в том матче принес дубль Сергей Голоднюк. Следующие две игры «Зауралье» проведет на выезде в Татарстане.

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл «Нефтянику» из Татарстана во втором матче плей-офф Кубка Петрова. Счет встречи: 1:4. Об этом передает корреспондент URA.RU. «ХК „Зауралье“ проиграл дома „Нефтянику“ из Татарстана со счетом 1:4. Счет в серии: 1:1», — передает корреспондент. Первую шайбу в матче забросили хозяева льда. У «Зауралья» отличился Тимур Закиров. До окончания первого периода у «Нефтяника» забил Дмитрий Кателевский. Во втором периоде гости сумели еще дважды распечатать ворота курганцев. В татарской команде забили Александр Локтев и Артем Воронин, доведя счет до 1:3. В заключительной двадцатиминутке встречи альметьевцы увеличили свое преимущество. За «Нефтяник» забил Артур Бровкин. В первом матче ХК «Зауралье» обыграл «Нефтяник» со счетом 2:1. Победу курганцам в том матче принес дубль Сергей Голоднюк. Следующие две игры «Зауралье» проведет на выезде в Татарстане.
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