Татарский «Нефтяник» победил ХК «Зауралье» во втором матче серии плей-офф ВХЛ. Видео

13 марта 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» проиграл второй матч «Нефтянику» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл «Нефтянику» из Татарстана во втором матче плей-офф Кубка Петрова. Счет встречи: 1:4. Об этом передает корреспондент URA.RU. «ХК „Зауралье“ проиграл дома „Нефтянику“ из Татарстана со счетом 1:4. Счет в серии: 1:1», — передает корреспондент.



Первую шайбу в матче забросили хозяева льда. У «Зауралья» отличился Тимур Закиров. До окончания первого периода у «Нефтяника» забил Дмитрий Кателевский. Во втором периоде гости сумели еще дважды распечатать ворота курганцев. В татарской команде забили Александр Локтев и Артем Воронин, доведя счет до 1:3. В заключительной двадцатиминутке встречи альметьевцы увеличили свое преимущество. За «Нефтяник» забил Артур Бровкин. В первом матче ХК «Зауралье» обыграл «Нефтяник» со счетом 2:1. Победу курганцам в том матче принес дубль Сергей Голоднюк. Следующие две игры «Зауралье» проведет на выезде в Татарстане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл «Нефтянику» из Татарстана во втором матче плей-офф Кубка Петрова. Счет встречи: 1:4. Об этом передает корреспондент URA.RU. «ХК „Зауралье“ проиграл дома „Нефтянику“ из Татарстана со счетом 1:4. Счет в серии: 1:1», — передает корреспондент. Первую шайбу в матче забросили хозяева льда. У «Зауралья» отличился Тимур Закиров. До окончания первого периода у «Нефтяника» забил Дмитрий Кателевский. Во втором периоде гости сумели еще дважды распечатать ворота курганцев. В татарской команде забили Александр Локтев и Артем Воронин, доведя счет до 1:3. В заключительной двадцатиминутке встречи альметьевцы увеличили свое преимущество. За «Нефтяник» забил Артур Бровкин. В первом матче ХК «Зауралье» обыграл «Нефтяник» со счетом 2:1. Победу курганцам в том матче принес дубль Сергей Голоднюк. Следующие две игры «Зауралье» проведет на выезде в Татарстане.