Девушка, испортившая бюллетени в Москве, раскрыла свои мотивы

Москвичка, залившая зеленкой бюллетени, заявила, что стала жертвой мошенников
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Выборы-2021: 18 сентября. Екатеринбург, выборы, топ, избирательный участок, голосование, урна для голосования, кабинка для голосования
Девушка заявила, что залить избирательную урну зеленкой ее заставили мошенники Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Девушка, которая вылила краску в урну для бюллетеней на избирательном участке в Москве, заявила, что стала жертвой мошенников. Именно злоумышленники заставили ее пойти на преступление.

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Задержанной задали вопрос, зачем она испортила бюллетени. «Мне звонили мошенники и заставляли меня это делать», — рассказала девушка, передает РЕН ТВ. По ее словам, злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и заставляли брать кредиты.

Ранее сообщалось, что Следком завел дело на эту девушку. Это не единственный случай с подобными провокациями. Правоохранители не раз предупреждали граждан об уголовной ответственности за препятствование выборам.

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Девушка, которая вылила краску в урну для бюллетеней на избирательном участке в Москве, заявила, что стала жертвой мошенников. Именно злоумышленники заставили ее пойти на преступление. Задержанной задали вопрос, зачем она испортила бюллетени. «Мне звонили мошенники и заставляли меня это делать», — рассказала девушка, передает РЕН ТВ. По ее словам, злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и заставляли брать кредиты. Ранее сообщалось, что Следком завел дело на эту девушку. Это не единственный случай с подобными провокациями. Правоохранители не раз предупреждали граждан об уголовной ответственности за препятствование выборам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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