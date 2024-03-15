Девушка, испортившая бюллетени в Москве, раскрыла свои мотивы

Девушка, которая вылила краску в урну для бюллетеней на избирательном участке в Москве, заявила, что стала жертвой мошенников. Именно злоумышленники заставили ее пойти на преступление.
Задержанной задали вопрос, зачем она испортила бюллетени. «Мне звонили мошенники и заставляли меня это делать», — рассказала девушка, передает РЕН ТВ. По ее словам, злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и заставляли брать кредиты.
Ранее сообщалось, что Следком завел дело на эту девушку. Это не единственный случай с подобными провокациями. Правоохранители не раз предупреждали граждан об уголовной ответственности за препятствование выборам.
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