Происшествия Девушка, испортившая бюллетени в Москве, раскрыла свои мотивы Москвичка, залившая зеленкой бюллетени, заявила, что стала жертвой мошенников 15 марта 2024 в 20:44 Размер текста - 17 + Девушка заявила, что залить избирательную урну зеленкой ее заставили мошенники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Девушка, которая вылила краску в урну для бюллетеней на избирательном участке в Москве, заявила, что стала жертвой мошенников. Именно злоумышленники заставили ее пойти на преступление. Новость по теме Взрывы петард, поджог и зеленка в урнах: как в России пытались сорвать выборы Задержанной задали вопрос, зачем она испортила бюллетени. «Мне звонили мошенники и заставляли меня это делать», — рассказала девушка, передает РЕН ТВ. По ее словам, злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и заставляли брать кредиты. Ранее сообщалось, что Следком завел дело на эту девушку. Это не единственный случай с подобными провокациями. Правоохранители не раз предупреждали граждан об уголовной ответственности за препятствование выборам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Девушка, которая вылила краску в урну для бюллетеней на избирательном участке в Москве, заявила, что стала жертвой мошенников. Именно злоумышленники заставили ее пойти на преступление. Задержанной задали вопрос, зачем она испортила бюллетени. «Мне звонили мошенники и заставляли меня это делать», — рассказала девушка, передает РЕН ТВ. По ее словам, злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и заставляли брать кредиты. Ранее сообщалось, что Следком завел дело на эту девушку. Это не единственный случай с подобными провокациями. Правоохранители не раз предупреждали граждан об уголовной ответственности за препятствование выборам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям