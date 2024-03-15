У жителей Тюменской области вырос спрос на страхование жизни

16 марта 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Кредитное страхование жизни стало дороже на 38% Фото: Алексей Гущин © URA.RU Тюменцы стали на 16% чаще страховать свои жизни в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор ООО «ППФ Страхование жизни» Сергей Перелыгин. «В последние годы клиенты убедились в том, что полис НСЖ как низкорисковый финансовый инструмент позволяет застрахованным сберечь свои вклады и инвестиции даже в тяжелых жизненных ситуациях. <…> Клиенты регулярно вносят взносы, формируют себе капитал, а при серьезных болезнях, травмах, несчастных случаях получают выплату от компании на восстановление здоровья», — пояснил Перелыгин РБК Тюмень. Он отметил, что среди тюменцев спрос на страхование жизни в прошлом году вырос на 16%. По словам эксперта, полис системы накопительного страхования жизни (НСЖ) может помочь восстановиться при проблемах со здоровьем. Тюменцы сохраняют спрос на специализированные программы по онкострахованию, а также о системах, которые дают сформировать желаемый капитал. При этом было отмечено, что кредитное страхование жизни подорожало на 38%. В прошлом году у россиян произошел всплеск интереса к страхованию из-за пожаров. Только за первый квартал 2023 года сборы страховщиков по защите имущества оказались на 56,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне старались активно защищать свое жилье на фоне природных пожаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы стали на 16% чаще страховать свои жизни в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор ООО «ППФ Страхование жизни» Сергей Перелыгин. «В последние годы клиенты убедились в том, что полис НСЖ как низкорисковый финансовый инструмент позволяет застрахованным сберечь свои вклады и инвестиции даже в тяжелых жизненных ситуациях. <…> Клиенты регулярно вносят взносы, формируют себе капитал, а при серьезных болезнях, травмах, несчастных случаях получают выплату от компании на восстановление здоровья», — пояснил Перелыгин РБК Тюмень. Он отметил, что среди тюменцев спрос на страхование жизни в прошлом году вырос на 16%. По словам эксперта, полис системы накопительного страхования жизни (НСЖ) может помочь восстановиться при проблемах со здоровьем. Тюменцы сохраняют спрос на специализированные программы по онкострахованию, а также о системах, которые дают сформировать желаемый капитал. При этом было отмечено, что кредитное страхование жизни подорожало на 38%. В прошлом году у россиян произошел всплеск интереса к страхованию из-за пожаров. Только за первый квартал 2023 года сборы страховщиков по защите имущества оказались на 56,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне старались активно защищать свое жилье на фоне природных пожаров.