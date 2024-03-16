Курганский ХК «Зауралье» проиграл «Нефтянику» в Татарстане

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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» не смог взять реванш у «Нефтяника» за домашнее поражение Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

ХК «Зауралье» из Кургана на выезде проиграл «Нефтяником» в четвертьфинале Кубка Петрова. Матч закончился со счетом 4:5. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«ХК „Зауралье“ на выезде уступил „Нефтянику“ из Татарстана со счетом 4:5 в овертайме. Счет в серии — 1:2 в пользу альметьевцев», — передает корреспондент.

В первом периоде гости забили три безответных шайбы в воротка курганцев. В составе «Нефтяника» отличились Ислам Хасанов, Денис Комков и Дмитрий Кателевский. Во втором периоде хоккеисты «Зауралья» взяли себя в руки и переломили ход встречи, забив четыре гола. В курганском команде точными бросками отличились Алексей Богданов, Роман Чемерикин, Камиль Шиафотдинов и Сергей Голоднюк. В заключительном периоде хозяева льда сумели сравнять счет — 4:4. У альметьевцев забил Артур Бровкин. В овертайме победу одержала команда «Нефтяник», благодаря голу Максима Быкова.

В предыдущем матче ХК «Зауралье» проиграл дома «Нефтянику» со счетом 1:4. В команде курганцев единственной шайбой отличился Тимур Закиров. За татарскую команду забивали Дмитрий Кателевский, Александр Локтев, Артем Воронин и Артур Бровкин.

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ХК «Зауралье» из Кургана на выезде проиграл «Нефтяником» в четвертьфинале Кубка Петрова. Матч закончился со счетом 4:5. Об этом передает корреспондент URA.RU. «ХК „Зауралье“ на выезде уступил „Нефтянику“ из Татарстана со счетом 4:5 в овертайме. Счет в серии — 1:2 в пользу альметьевцев», — передает корреспондент. В первом периоде гости забили три безответных шайбы в воротка курганцев. В составе «Нефтяника» отличились Ислам Хасанов, Денис Комков и Дмитрий Кателевский. Во втором периоде хоккеисты «Зауралья» взяли себя в руки и переломили ход встречи, забив четыре гола. В курганском команде точными бросками отличились Алексей Богданов, Роман Чемерикин, Камиль Шиафотдинов и Сергей Голоднюк. В заключительном периоде хозяева льда сумели сравнять счет — 4:4. У альметьевцев забил Артур Бровкин. В овертайме победу одержала команда «Нефтяник», благодаря голу Максима Быкова. В предыдущем матче ХК «Зауралье» проиграл дома «Нефтянику» со счетом 1:4. В команде курганцев единственной шайбой отличился Тимур Закиров. За татарскую команду забивали Дмитрий Кателевский, Александр Локтев, Артем Воронин и Артур Бровкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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