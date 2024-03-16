Курганский заключенный впервые проголосовал на выборах президента РФ. Фото, видео

17 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Заключенный проголосовал на выборах президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Курганский заключенный Виталий Иванов, которому недавно исполнилось 18 лет, впервые проголосовал на выборах президента РФ в СИЗО-1. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Для меня это огромная честь — впервые участвовать в выборах президента Российской Федерации. Мы выбираем не только главу государства, но и свое будущее на последующие шесть лет. Я думаю, что каждый раз буду участвовать в таких событиях, как выборы, если будет возможность», — сказал Иванов корреспонденту URA.RU. Избирателю недавно исполнилось 18 лет. Паспорт он получил в СИЗО. Начальник отдела специального учета УФСИН по Курганской области Дарья Дроздецкая рассказала корреспонденту URA.RU, что на протяжении многих лет на базе СИЗО формируется избирательный участок, а подготовка к выборам 2024 года началась за три месяца. «В этом году нас сформировали в декабре 2023 года, подготовка к выборам началась практически за три месяца. Уже в конце декабря мы стали работать по спискам, оформлять паспорта. Списки были сформированы уже в середине февраля и работа с ними велась ежедневно. Все голосующие у нас являются заключенными, иных лиц нет», — пояснила Дроздецкая. По ее словам, всего в голосовании принимают участие 254 человека, в том числе 15 заявлений поступило на голосование вне помещения. В России проходят выборы президента Российской Федерации. В Курганской области за два дня проголосовали более 403 тысяч человек, а лидером по явке стал Альменевский округ (78%). В регионе работают 799 постоянных избирательных участков, а также пять в пунктах временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский заключенный Виталий Иванов, которому недавно исполнилось 18 лет, впервые проголосовал на выборах президента РФ в СИЗО-1. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Для меня это огромная честь — впервые участвовать в выборах президента Российской Федерации. Мы выбираем не только главу государства, но и свое будущее на последующие шесть лет. Я думаю, что каждый раз буду участвовать в таких событиях, как выборы, если будет возможность», — сказал Иванов корреспонденту URA.RU. Избирателю недавно исполнилось 18 лет. Паспорт он получил в СИЗО. Начальник отдела специального учета УФСИН по Курганской области Дарья Дроздецкая рассказала корреспонденту URA.RU, что на протяжении многих лет на базе СИЗО формируется избирательный участок, а подготовка к выборам 2024 года началась за три месяца. «В этом году нас сформировали в декабре 2023 года, подготовка к выборам началась практически за три месяца. Уже в конце декабря мы стали работать по спискам, оформлять паспорта. Списки были сформированы уже в середине февраля и работа с ними велась ежедневно. Все голосующие у нас являются заключенными, иных лиц нет», — пояснила Дроздецкая. По ее словам, всего в голосовании принимают участие 254 человека, в том числе 15 заявлений поступило на голосование вне помещения. В России проходят выборы президента Российской Федерации. В Курганской области за два дня проголосовали более 403 тысяч человек, а лидером по явке стал Альменевский округ (78%). В регионе работают 799 постоянных избирательных участков, а также пять в пунктах временного размещения.