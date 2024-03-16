В Салехарде (ЯНАО) завершаются масленичные гуляния. Праздник 17 марта проводится в трех локациях. Корреспондент URA.RU побывал на мероприятии у центра «Геолог».
«Жители Салехарда собрались на проводы зимы у площади центра „Геолог“. Завершением праздника станет сожжение чучела», — сообщил корреспондент URA.RU с места гуляний.
В программе праздника традиционное перетягивание каната, столб с подарками и хождение на ходулях. На площади также проводятся мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, а также конкурс на лучшее исполнение народной песни или танца.
В Салехарде 17 марта из-за проведения праздника перекрыли улицу Матросова. Власти города попросили жителей отнестись к этому с пониманием и заранее планировать маршруты.
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