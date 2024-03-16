16 марта 2024

В Салехарде провожают Масленицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица. Курган, масленица
Масленичные гуляние в Салехарде проходят в трех локациях Фото:

В Салехарде (ЯНАО) завершаются масленичные гуляния. Праздник 17 марта проводится в трех локациях. Корреспондент URA.RU побывал на мероприятии у центра «Геолог».

«Жители Салехарда собрались на проводы зимы у площади центра „Геолог“. Завершением праздника станет сожжение чучела», — сообщил корреспондент URA.RU с места гуляний.

В программе праздника традиционное перетягивание каната, столб с подарками и хождение на ходулях. На площади также проводятся мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, а также конкурс на лучшее исполнение народной песни или танца.

В Салехарде 17 марта из-за проведения праздника перекрыли улицу Матросова. Власти города попросили жителей отнестись к этому с пониманием и заранее планировать маршруты.

Празднование Масленицы в Салехарде
Празднование Масленицы в Салехарде
Праздник в Салехарде у центра «Геолог»
Праздник в Салехарде у центра «Геолог»
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) завершаются масленичные гуляния. Праздник 17 марта проводится в трех локациях. Корреспондент URA.RU побывал на мероприятии у центра «Геолог». «Жители Салехарда собрались на проводы зимы у площади центра „Геолог“. Завершением праздника станет сожжение чучела», — сообщил корреспондент URA.RU с места гуляний. В программе праздника традиционное перетягивание каната, столб с подарками и хождение на ходулях. На площади также проводятся мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, а также конкурс на лучшее исполнение народной песни или танца. В Салехарде 17 марта из-за проведения праздника перекрыли улицу Матросова. Власти города попросили жителей отнестись к этому с пониманием и заранее планировать маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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