Курганские хоккеисты проиграли третий матч в четвертьфинале плей-офф ВХЛ

17 марта 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Спортсмены ХК «Зауралье» проиграли матч в Татарстане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл вторую подряд игру в рамках четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ. После этого соперник курганских хоккеистов, команда «Нефтяник» из Альметьевска, ведет в серии со счетом 3-1. О поражении сообщает паблик «Зауралья» в соцсети «ВКонтакте». «Нефтяник Альметьевск — Зауралье Курган 6-2 (1-0; 2-1, 3-1)», — информирует официальная группа курганского хоккейного клуба. После этого поражения у курганцев не осталось права на поражение, в оставшихся трех играх серии игр на выбывание им нужно побеждать соперника. В первом периоде единственную шайбу забил хоккеист «Нефтяника» Александр Локтев. Во второй части встречи курганец Сергей Голоднюк сравнял счет, но к концу периода «Зауралье» проигрывало уже 1-3. Голы на счету Максима Быкова и Дмитрия Кателевского. В начале третьего периода на гол зауральца Григория Глебова забитой шайбой быстро ответил Семен Терехов. За шесть минут до конца игры пятый гол «Нефтяника» в большинстве забил Кирилл Крутов В конце встречи ХК «Зауралье» снял вратаря, но сразу же пропустил гол в пустые ворота. Шайбу забросил Камиль Фызылзянов. Следующая игра соперников пройдет в Кургане. Она состоится 20 марта. Ранее URA.RU сообщало, что курганское «Зауралье» в хоккейном триллере уступило клубу из Татарстана. Основное время матча завершилось боевой ничьей 4-4. В овертайме удачливее были хоккеисты «Нефтяника». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проиграл вторую подряд игру в рамках четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ. После этого соперник курганских хоккеистов, команда «Нефтяник» из Альметьевска, ведет в серии со счетом 3-1. О поражении сообщает паблик «Зауралья» в соцсети «ВКонтакте». «Нефтяник Альметьевск — Зауралье Курган 6-2 (1-0; 2-1, 3-1)», — информирует официальная группа курганского хоккейного клуба. После этого поражения у курганцев не осталось права на поражение, в оставшихся трех играх серии игр на выбывание им нужно побеждать соперника. В первом периоде единственную шайбу забил хоккеист «Нефтяника» Александр Локтев. Во второй части встречи курганец Сергей Голоднюк сравнял счет, но к концу периода «Зауралье» проигрывало уже 1-3. Голы на счету Максима Быкова и Дмитрия Кателевского. В начале третьего периода на гол зауральца Григория Глебова забитой шайбой быстро ответил Семен Терехов. За шесть минут до конца игры пятый гол «Нефтяника» в большинстве забил Кирилл Крутов В конце встречи ХК «Зауралье» снял вратаря, но сразу же пропустил гол в пустые ворота. Шайбу забросил Камиль Фызылзянов. Следующая игра соперников пройдет в Кургане. Она состоится 20 марта. Ранее URA.RU сообщало, что курганское «Зауралье» в хоккейном триллере уступило клубу из Татарстана. Основное время матча завершилось боевой ничьей 4-4. В овертайме удачливее были хоккеисты «Нефтяника».