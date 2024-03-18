18 марта 2024

Застройщики Тюмени притормозили с новыми проектами

В Тюмени в два раза снизилось количество новых проектов от застройщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Два из трех новых проектов дадут начало новым ЖК Фото:

В Тюменской области в феврале положительное заключение госэкспертизы получили всего три новых объекта от местных застройщиков. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел единого ресурса застройщиков РФ.

«В феврале 2023 года застройщики получили шесть заключений, в феврале 2024 году их всего три. При этом количество новых объектов с заключением госэкспертизы в феврале 2024 года снизилось даже по сравнению с январем — месяцем ранее таких проектов было четыре», — сообщает ЕРЗ.РФ. Отмечается, что два новых дома планируется возвести в новых жилых комплексах, еще один станет продолжением уже существующего ЖК.

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В Тюменской области в феврале положительное заключение госэкспертизы получили всего три новых объекта от местных застройщиков. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел единого ресурса застройщиков РФ. «В феврале 2023 года застройщики получили шесть заключений, в феврале 2024 году их всего три. При этом количество новых объектов с заключением госэкспертизы в феврале 2024 года снизилось даже по сравнению с январем — месяцем ранее таких проектов было четыре», — сообщает ЕРЗ.РФ. Отмечается, что два новых дома планируется возвести в новых жилых комплексах, еще один станет продолжением уже существующего ЖК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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