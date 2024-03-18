Застройщики Тюмени притормозили с новыми проектами

В Тюмени в два раза снизилось количество новых проектов от застройщиков

19 марта 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Два из трех новых проектов дадут начало новым ЖК Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в феврале положительное заключение госэкспертизы получили всего три новых объекта от местных застройщиков. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел единого ресурса застройщиков РФ. «В феврале 2023 года застройщики получили шесть заключений, в феврале 2024 году их всего три. При этом количество новых объектов с заключением госэкспертизы в феврале 2024 года снизилось даже по сравнению с январем — месяцем ранее таких проектов было четыре», — сообщает ЕРЗ.РФ. Отмечается, что два новых дома планируется возвести в новых жилых комплексах, еще один станет продолжением уже существующего ЖК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в феврале положительное заключение госэкспертизы получили всего три новых объекта от местных застройщиков. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел единого ресурса застройщиков РФ. «В феврале 2023 года застройщики получили шесть заключений, в феврале 2024 году их всего три. При этом количество новых объектов с заключением госэкспертизы в феврале 2024 года снизилось даже по сравнению с январем — месяцем ранее таких проектов было четыре», — сообщает ЕРЗ.РФ. Отмечается, что два новых дома планируется возвести в новых жилых комплексах, еще один станет продолжением уже существующего ЖК.