Застройщики Тюмени притормозили с новыми проектами

В Тюменской области в феврале положительное заключение госэкспертизы получили всего три новых объекта от местных застройщиков. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел единого ресурса застройщиков РФ.
«В феврале 2023 года застройщики получили шесть заключений, в феврале 2024 году их всего три. При этом количество новых объектов с заключением госэкспертизы в феврале 2024 года снизилось даже по сравнению с январем — месяцем ранее таких проектов было четыре», — сообщает ЕРЗ.РФ. Отмечается, что два новых дома планируется возвести в новых жилых комплексах, еще один станет продолжением уже существующего ЖК.
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