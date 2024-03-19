19 марта 2024

В Тюмени увеличилось количество женщин, работающих на стройке

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки на улице Зорге. Курган, стройматериалы, зима, строительные материалы, стройка дома
Женщины на стройке заняты в сфере логистики Фото:

Тюменские строительные компании стали на 30% чаще трудоустраивать женщин в 2023 году. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru.

«Количество приглашений на трудоустройство, которые работодатели направили женщинам, в 2023 году выросло на 30% по сравнению с 2022 годом», — передает слова специалистов РБК Тюмень. Как отмечают аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру», почти в два раза выросли просмотры резюме женщин.

По их данным, доля женских резюме на строительные специальности за год выросла с 7% до 9%, хотя в течение последних трех лет она оставалась стабильной. При этом за 2024 год относительно аналогичного периода 2023 года количество резюме соискательниц, рассматривающих сферу строительства, снизилось на 25%.

Управляющий компании «Строй-стафф» Иван Фомин отметил, что женщины на стройке заняты в сфере логистики, подбора персонала, финансах. Также они строят карьеру в качестве инженеров-проектировщиков, инженеров-теплотехников, архитекторов.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в прошлом году отмечал, что в регионе средние зарплатные предложения для сотрудников строительной отрасли увеличились на 30%. Наибольший рост зарплат зафиксирован у бетонщиков, арматурщиков и маляров. Аналитики утверждают, что такая тенденция будет продолжительным из-за демографической ситуации и отсутствия необходимого количества молодых специалистов.

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Тюменские строительные компании стали на 30% чаще трудоустраивать женщин в 2023 году. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru. «Количество приглашений на трудоустройство, которые работодатели направили женщинам, в 2023 году выросло на 30% по сравнению с 2022 годом», — передает слова специалистов РБК Тюмень. Как отмечают аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру», почти в два раза выросли просмотры резюме женщин. По их данным, доля женских резюме на строительные специальности за год выросла с 7% до 9%, хотя в течение последних трех лет она оставалась стабильной. При этом за 2024 год относительно аналогичного периода 2023 года количество резюме соискательниц, рассматривающих сферу строительства, снизилось на 25%. Управляющий компании «Строй-стафф» Иван Фомин отметил, что женщины на стройке заняты в сфере логистики, подбора персонала, финансах. Также они строят карьеру в качестве инженеров-проектировщиков, инженеров-теплотехников, архитекторов. Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в прошлом году отмечал, что в регионе средние зарплатные предложения для сотрудников строительной отрасли увеличились на 30%. Наибольший рост зарплат зафиксирован у бетонщиков, арматурщиков и маляров. Аналитики утверждают, что такая тенденция будет продолжительным из-за демографической ситуации и отсутствия необходимого количества молодых специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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