В Тюмени увеличилось количество женщин, работающих на стройке

20 марта 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Женщины на стройке заняты в сфере логистики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские строительные компании стали на 30% чаще трудоустраивать женщин в 2023 году. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru. «Количество приглашений на трудоустройство, которые работодатели направили женщинам, в 2023 году выросло на 30% по сравнению с 2022 годом», — передает слова специалистов РБК Тюмень. Как отмечают аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру», почти в два раза выросли просмотры резюме женщин. По их данным, доля женских резюме на строительные специальности за год выросла с 7% до 9%, хотя в течение последних трех лет она оставалась стабильной. При этом за 2024 год относительно аналогичного периода 2023 года количество резюме соискательниц, рассматривающих сферу строительства, снизилось на 25%. Управляющий компании «Строй-стафф» Иван Фомин отметил, что женщины на стройке заняты в сфере логистики, подбора персонала, финансах. Также они строят карьеру в качестве инженеров-проектировщиков, инженеров-теплотехников, архитекторов. Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в прошлом году отмечал, что в регионе средние зарплатные предложения для сотрудников строительной отрасли увеличились на 30%. Наибольший рост зарплат зафиксирован у бетонщиков, арматурщиков и маляров. Аналитики утверждают, что такая тенденция будет продолжительным из-за демографической ситуации и отсутствия необходимого количества молодых специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские строительные компании стали на 30% чаще трудоустраивать женщин в 2023 году. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru. «Количество приглашений на трудоустройство, которые работодатели направили женщинам, в 2023 году выросло на 30% по сравнению с 2022 годом», — передает слова специалистов РБК Тюмень. Как отмечают аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру», почти в два раза выросли просмотры резюме женщин. По их данным, доля женских резюме на строительные специальности за год выросла с 7% до 9%, хотя в течение последних трех лет она оставалась стабильной. При этом за 2024 год относительно аналогичного периода 2023 года количество резюме соискательниц, рассматривающих сферу строительства, снизилось на 25%. Управляющий компании «Строй-стафф» Иван Фомин отметил, что женщины на стройке заняты в сфере логистики, подбора персонала, финансах. Также они строят карьеру в качестве инженеров-проектировщиков, инженеров-теплотехников, архитекторов. Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в прошлом году отмечал, что в регионе средние зарплатные предложения для сотрудников строительной отрасли увеличились на 30%. Наибольший рост зарплат зафиксирован у бетонщиков, арматурщиков и маляров. Аналитики утверждают, что такая тенденция будет продолжительным из-за демографической ситуации и отсутствия необходимого количества молодых специалистов.