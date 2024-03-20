Где в Тюмени продается самое дешевое жилье

Риелторы АН «Этажи»: самое дешевое жилье в Тюмени в Антипино и Гилевской роще

20 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

В трех районах Тюмени стоимость квадратного метра жилья составляет меньше ста тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ежемесячном отчете федеральной компании «Этажи» публикуются данные о ценах на недвижимость в Тюмени. Одним из ключевых фактов, который можно выделить из этой статистики, является рейтинг районов города с наименьшей ценой за квадратный метр жилья. Отчет размещен на официальном сайте компании. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Тюмени, по данным аналитиков, составляет 116 977 рублей. Меньше ста тысяч за квадрат предлагают горожанам в трех локациях Тюмени. За комментарием мы обратились к риелтору АН «Этажи» Эдуарду Казаряну. Антипино Стоимость квадратного метра жилья в этой части города начинается от 99,7 тысячи рублей. По словам Эдуарда Казаряна, низкая стоимость жилья здесь обусловлена близостью нефтеперерабатывающего завода и очистных сооружений, от которых, по словам местных, исходит неприятный запах. Воровского Этот район города считается среди горожан одним из неблагополучных. Стоимость квадратного метра жилья в этой локации — 99, 5 тысяч рублей. Здесь находится много старых общежитий и пансионатов. По словам риелтора Казаряна, недавно территорию начали осваивать крупные застройщики, но из-за закрепившейся дурной славы горожане по-прежнему не торопятся приобретать там как вторичное, так и первичное жилье. Гилевская роща Замыкает тройку мест с самой низкой стоимостью жилья в Тюмени — район Гилевской рощи. Цена за квадратный метр — 97 тысяч рублей. Здесь расположено мало многоквартирных домов. В основном территорию занимает частная застройка (дома, коттеджи). Тут же находится тюрьма и войсковая часть, которые также мало привлекают людей в качестве инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ежемесячном отчете федеральной компании «Этажи» публикуются данные о ценах на недвижимость в Тюмени. Одним из ключевых фактов, который можно выделить из этой статистики, является рейтинг районов города с наименьшей ценой за квадратный метр жилья. Отчет размещен на официальном сайте компании. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Тюмени, по данным аналитиков, составляет 116 977 рублей. Меньше ста тысяч за квадрат предлагают горожанам в трех локациях Тюмени. За комментарием мы обратились к риелтору АН «Этажи» Эдуарду Казаряну. Стоимость квадратного метра жилья в этой части города начинается от 99,7 тысячи рублей. По словам Эдуарда Казаряна, низкая стоимость жилья здесь обусловлена близостью нефтеперерабатывающего завода и очистных сооружений, от которых, по словам местных, исходит неприятный запах. Этот район города считается среди горожан одним из неблагополучных. Стоимость квадратного метра жилья в этой локации — 99, 5 тысяч рублей. Здесь находится много старых общежитий и пансионатов. По словам риелтора Казаряна, недавно территорию начали осваивать крупные застройщики, но из-за закрепившейся дурной славы горожане по-прежнему не торопятся приобретать там как вторичное, так и первичное жилье. Замыкает тройку мест с самой низкой стоимостью жилья в Тюмени — район Гилевской рощи. Цена за квадратный метр — 97 тысяч рублей. Здесь расположено мало многоквартирных домов. В основном территорию занимает частная застройка (дома, коттеджи). Тут же находится тюрьма и войсковая часть, которые также мало привлекают людей в качестве инфраструктуры.