Ямальские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат комплекты специальной формы с отличительными знаками региона по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
«Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников разработали специальную форму. Такое поручение дал Дмитрий Артюхов. В комплекте — худи, футболка, шапка, бомбер, рюкзак, куртка и жилет», — говорится в сообщении.
Финал Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдет с 24 по 30 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Победите и призеры заключительного этапа получат возможность не проходить вступительные испытания при поступлении в высшие учебные учреждения и денежный приз до 300 тысяч рублей.
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