Для школьников-олимпиадников Ямала разработали специальную форму. Фото

Ямальские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат спецформу

20 марта 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Ямальским призеров школьной олимпиады оденут в отличительную форму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямальские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат комплекты специальной формы с отличительными знаками региона по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников разработали специальную форму. Такое поручение дал Дмитрий Артюхов. В комплекте — худи, футболка, шапка, бомбер, рюкзак, куртка и жилет», — говорится в сообщении. Финал Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдет с 24 по 30 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Победите и призеры заключительного этапа получат возможность не проходить вступительные испытания при поступлении в высшие учебные учреждения и денежный приз до 300 тысяч рублей. Для ямальских школьников-олимпиадников разработали спецформу Фото: telegram-канал правительства ЯНАО «Ямал. Официально» — https://t.me/YANAO_official/13588 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат комплекты специальной формы с отличительными знаками региона по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников разработали специальную форму. Такое поручение дал Дмитрий Артюхов. В комплекте — худи, футболка, шапка, бомбер, рюкзак, куртка и жилет», — говорится в сообщении. Финал Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдет с 24 по 30 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Победите и призеры заключительного этапа получат возможность не проходить вступительные испытания при поступлении в высшие учебные учреждения и денежный приз до 300 тысяч рублей.