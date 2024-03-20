Для школьников-олимпиадников Ямала разработали специальную форму. Фото

Ямальские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат спецформу
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, школа, занятия, старшеклассники
Ямальским призеров школьной олимпиады оденут в отличительную форму Фото:

Ямальские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат комплекты специальной формы с отличительными знаками региона по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

«Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников разработали специальную форму. Такое поручение дал Дмитрий Артюхов. В комплекте — худи, футболка, шапка, бомбер, рюкзак, куртка и жилет», — говорится в сообщении.

Финал Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдет с 24 по 30 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Победите и призеры заключительного этапа получат возможность не проходить вступительные испытания при поступлении в высшие учебные учреждения и денежный приз до 300 тысяч рублей.

Для ямальских школьников-олимпиадников разработали спецформу
Для ямальских школьников-олимпиадников разработали спецформу
Фото:

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Ямальские финалисты Всероссийской олимпиады школьников получат комплекты специальной формы с отличительными знаками региона по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников разработали специальную форму. Такое поручение дал Дмитрий Артюхов. В комплекте — худи, футболка, шапка, бомбер, рюкзак, куртка и жилет», — говорится в сообщении. Финал Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдет с 24 по 30 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Победите и призеры заключительного этапа получат возможность не проходить вступительные испытания при поступлении в высшие учебные учреждения и денежный приз до 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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