В Тюмени взлетели цены на ягоды

Стоимость клюквы будет расти до сбора нового урожая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени рекордно подорожала клюква. Об этом URA.RU сообщили в отделе закупа ресторанного холдинга «Максим». По оценке, рост стоимости ягоды составил 85%.

«Клюква дикорастущая за год выросла в цене на 85%. Еще в прошлом году килограмм ягоды стоил 350 рублей, в нынешнем году стоимость доходит до 650 рублей», — сообщили в холдинге.

Там также отметили, что рост стоимости на ягоду будет сохраняться до следующего урожая (с сентября по декабрь — прим. ред.). Клюква поставляется с севера или из Карелии.

В розничных продуктовых магазинах Тюмени стоимость килограмма клюквы доходит до 1 000 рублей. Минимальная цена за аналогичный вес — 599 рублей.