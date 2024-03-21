В Тюмени взлетели цены на ягоды

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Слет охотников, рыбаков и оленеводов в д.Русскинская, Сургут , дикоросы, ягода, клюква, кедровые орешки, орех кедровый, промысел
Стоимость клюквы будет расти до сбора нового урожая Фото:

В Тюмени рекордно подорожала клюква. Об этом URA.RU сообщили в отделе закупа ресторанного холдинга «Максим». По оценке, рост стоимости ягоды составил 85%.

«Клюква дикорастущая за год выросла в цене на 85%. Еще в прошлом году килограмм ягоды стоил 350 рублей, в нынешнем году стоимость доходит до 650 рублей», — сообщили в холдинге.

Там также отметили, что рост стоимости на ягоду будет сохраняться до следующего урожая (с сентября по декабрь — прим. ред.). Клюква поставляется с севера или из Карелии.

В розничных продуктовых магазинах Тюмени стоимость килограмма клюквы доходит до 1 000 рублей. Минимальная цена за аналогичный вес — 599 рублей.

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В Тюмени рекордно подорожала клюква. Об этом URA.RU сообщили в отделе закупа ресторанного холдинга «Максим». По оценке, рост стоимости ягоды составил 85%. «Клюква дикорастущая за год выросла в цене на 85%. Еще в прошлом году килограмм ягоды стоил 350 рублей, в нынешнем году стоимость доходит до 650 рублей», — сообщили в холдинге. Там также отметили, что рост стоимости на ягоду будет сохраняться до следующего урожая (с сентября по декабрь — прим. ред.). Клюква поставляется с севера или из Карелии. В розничных продуктовых магазинах Тюмени стоимость килограмма клюквы доходит до 1 000 рублей. Минимальная цена за аналогичный вес — 599 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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