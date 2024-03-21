Хирурги из ХМАО спасли жизнь младенцу, весившему при рождении один килограмм

21 марта 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Хирурги Сургута спасли новорожденного, вес которого составлял 1280 грамм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли новорожденного, вес которого составлял 1280 грамм. Из-за патологии пищевода мальчик не мог принимать пищу. Информацию об этом опубликовали в группе медучреждения «ВКонтакте». «Ребенок родился на 29 неделе гестации с внутриутробной патологией — атрезией пищевода. Это тяжелый порок развития, при котором верхний и нижний сегменты пищевода разобщены и заканчиваются слепо без соединения с желудком, либо сообщаются с трахеей, как в этом случае. У малыша при такой патологии нет возможности принимать пищу», — рассказали в публикации. За сутки медики провели все обследования и подтвердили диагноз. Процесс операции осложняло то, что малыш весил всего 1280 грамм, и хирургам пришлось работать с оптическими приборами для многократного увеличения. Операция длилась почти 4 часа и прошла успешно. На данный момент маленький пациент переведен в палату интенсивной терапии. Его вес составляет 1500 грамм. В дальнейшем ему предстоит еще одна операция, теперь по расширению пищевода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли новорожденного, вес которого составлял 1280 грамм. Из-за патологии пищевода мальчик не мог принимать пищу. Информацию об этом опубликовали в группе медучреждения «ВКонтакте». «Ребенок родился на 29 неделе гестации с внутриутробной патологией — атрезией пищевода. Это тяжелый порок развития, при котором верхний и нижний сегменты пищевода разобщены и заканчиваются слепо без соединения с желудком, либо сообщаются с трахеей, как в этом случае. У малыша при такой патологии нет возможности принимать пищу», — рассказали в публикации. За сутки медики провели все обследования и подтвердили диагноз. Процесс операции осложняло то, что малыш весил всего 1280 грамм, и хирургам пришлось работать с оптическими приборами для многократного увеличения. Операция длилась почти 4 часа и прошла успешно. На данный момент маленький пациент переведен в палату интенсивной терапии. Его вес составляет 1500 грамм. В дальнейшем ему предстоит еще одна операция, теперь по расширению пищевода.